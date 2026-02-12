Accident grav la Grupul Școlar din Suceava
IMG-20260212-WA0298
Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, joi după amiază, în municipiul Suceava, în zona Grupului Școlar, un sector de drum unde au avut loc frecvent accidente rutiere.La intervenție au participat pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de un echipaj SAJ cu medic.Conducătoarea auto a rămas încarcerată în interiorul mașinii. Salvatorii au acționat pentru tăierea elementelor de caroserie și au extras victima în siguranță. Este vorba despre o femeie în vârstă de 49 de ani.După extragere, echipajul medical a preluat pacienta, policontuzionată, conștientă și stabilă hemodinamic și respirator. Aceasta a fost transportată la UPU Suceava pentru investigații și îngrijiri de specialitate.Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
