A murit mama lui Kevin din „Singur acasă”. Actrița Catherine O’Hara avea 71 de ani

A murit mama lui Kevin din „Singur acasă”

Actrița Catherine O’Hara a murit vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, relatează presa americană. Îndrăgita actriță era cunoscută pentru rolurile sale din filme și comedii, printre care Singur Acasă și Schitt's Creek.

Informația a fost confirmată de managerul actriței.

Catherine O’Hara a murit vineri, după o scurtă boală, potrivit confirmării managerului său pentru Variety.

Actrița a fost considerată una dintre figurile definitorii ale comediei nord-americane, având o carieră de peste cinci decenii în televiziune și film. De-a lungul timpului, a fost apreciată pentru stilul său distinct de comedie, bazat pe improvizație, satiră și construcția unor personaje memorabile, dar și pentru aparițiile sale în roluri dramatice.

De-a lungul carierei sale îndelungate, O'Hara a interpretat peste 100 de roluri în filme și seriale TV. Câștigătoare a două premii Emmy, actrița este probabil cea mai cunoscută pentru rolul lui Kate McCallister din primele două filme Singur Acasă.

Recent, O’Hara a apărut în serialul AppleTV The Studio cu Seth Rogen, rol care i-a adus o nominalizare la premiul Emmy.

Era căsătorită cu Bo Welch, cu care avea doi fii, Matthew și Luke.

Sursa: Tabu.RO