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A murit după ce a intrat cu mașina în zidul unui sens giratoriu. Impact violent în județul Suceava
Tragedie în județul Suceava / ISU Suceava
Publicat26 iun. 2026, 08:06
Sursărealitatea.net
Accident grav în județul Suceava. Un bărbat a murit, vineri dimineaţă, după ce a intrat cu mașina în zidul unui sens giratoriu din zona localităţii Şcheia. În urma impactului, traficul rutier pe DN 17 a fost îngreunat.
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