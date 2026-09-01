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Marius Tucă: Alegerile anticipate, singura șansă pentru România

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat1 sept. 2026, 07:46
Actualizat1 sept. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS

Marius Tucă spune că singura șansă a României sunt alegerile anticipate, la care ar trebui să ne ducă următorul guvern. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalistul a transmis că Ilie Bolojan trebuie să plece de la palatul Victoria. Totuși, spune acesta, viitorul executiv va fi fragil, din cauza apropierii dintre UDMR, USR și PNL. Pe de altă parte, Marius Tucă este de părere că loialiștii îl pregătesc pe Bolojan pentru prezidențiale.

Marius Tucă: Ei vor să ajungă în opoziție Bolojan. Nu mai vor la guvernarea.

Anca Alexandrescu: Ca să se pregătească pentru prezidențiale.

Marius Tucă: Bineînțeles, pentru toate, inclusiv pentru alegeri anticipate. Trebuie să plece Bolojan, ajunge, pentru că - într-adevăr - în în fiecare zi cu Bolojan la Palatul Victoria înseamnă încă o zi de dezastru pentru România și de descompunere a statului român.

Important e să plece Bolojan, cu asta pot să fiu de acord, dar cred că acel guvern care va veni este un guvern de strânsură, de tranziție, care să ne ducă la ceea ce vor românii astăzi, adică la alegeri anticipate.

România are o singură șansă și acea șansă este dată de soluția alegerilor anticipate. Și da, pot să spun -e prima dată când spun lucrul ăsta - eu cred că vom ajunge la alegeri anticipate.

Va fi un guvern foarte fragil, va avea PSD. UDMR-ul a spus că rămâne loial alianței cu USR și PNL. Deci, ce va avea? Va avea minorități și PSD. Eventual până la urmă cu UDMR, care să participe efectiv la guvernare, dacă va dori asta sau va sprijini acest guvern și alte voturi luate de pe ici, pe colo.

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