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Incendiu devastator la o fermă din Suceava. Peste 1.000 de păsări și mai multe animale au murit în flăcări

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 10:26
SursăRealitatea.Net

Un incendiu de proporții a distrus o fermă de animale din localitatea Drăgușeni, județul Suceava. Focul a cuprins rapid întreaga hală, iar bilanțul este unul dramatic: peste 1.000 de păsări și mai multe animale au pierit, în timp ce construcția și bunurile din interior au fost mistuite de flăcări. Primele informații indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric defect.

Flăcările au cuprins întreaga fermă

Alarma a fost dată după izbucnirea incendiului la o fermă din Drăgușeni, unde focul s-a extins cu repeziciune din cauza materialelor combustibile aflate în interiorul halei.

Pentru limitarea dezastrului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere, iar pompierii au intervenit contracronometru pentru a împiedica propagarea incendiului.

La sosirea echipajelor de intervenție, întreaga construcție ardea generalizat, flăcările afectând o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Pagube uriașe în urma incendiului

Incendiul a distrus complet acoperișul halei, realizat din plăci de azbociment, dar și numeroase echipamente utilizate în activitatea fermei.

Au fost mistuite utilaje destinate hrănirii păsărilor, alte bunuri aflate în interior și aproximativ trei tone de furaje.

Pierderile materiale sunt considerabile, iar proprietarii urmează să evalueze valoarea totală a pagubelor.

Peste 1.000 de păsări și mai multe animale au murit

Incendiul a avut consecințe dramatice și asupra animalelor adăpostite în fermă.

În flăcări au pierit aproximativ 1.000 de găini, patru porci și patru oi, fără ca acestea să mai poată fi salvate de echipele de intervenție.

Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, focul ar fi fost provocat de un cablu electric defect, care s-a supraîncălzit și a generat incendiul.

Specialiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul și pentru confirmarea oficială a cauzei izbucnirii flăcărilor.

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