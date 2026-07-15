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Actualitate· 2 min citire
Incendiu devastator la o fermă din Suceava. Peste 1.000 de păsări și mai multe animale au murit în flăcări
Incendiu
Publicat15 iul. 2026, 10:26
SursăRealitatea.Net
Un incendiu de proporții a distrus o fermă de animale din localitatea Drăgușeni, județul Suceava. Focul a cuprins rapid întreaga hală, iar bilanțul este unul dramatic: peste 1.000 de păsări și mai multe animale au pierit, în timp ce construcția și bunurile din interior au fost mistuite de flăcări. Primele informații indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric defect.
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