Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE, a vorbit, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, despre problema facturilor care vin cu foarte mare întârziere. Din cauza acestei întârzieri, multe facturi ajung să nu mai poată fi plătite cu cardurile de energie, întrucât acestea expiră după o anumită perioadă.

Oficialul ANRE a vorbit despre reclamațiile venite din partea românilor:

„Singurul lucru care ne vizeaza si putem sa analizam problema este ca foarte, foarte multi clienti se plang ca nu primesc facturi, nu sunt emise facturile, facturile nefiind emise, ele nu pot fi achitate prin aceste carduri. Din cate stiu, cardurile au un termen, cele care au fost distribuite in prima parte a anului trebuie folosite pana in iunie sau iulie, daca nu ma insel, si oamenii se plang ca nu primesc facturile de la furnizori si nu au cu ce sa se duca la posta sau unde se faca aceste plati, sa foloseasca cardul de energie,” a spus vicepreședintele ANRE.

Nagy-Bege a dat asigurări că ANRE va recurge la toate mijloacele de care dispune pentru a constrânge furnizorii să emită facturile la timp.

„Noi o sa demaram controale pentru ca adevar am avut deja controale pe acest subiect cu intarzierea facturilor. Am aplicat amenzi, iar, daca e nevoie, vom repeta si vom mai aplica pentru a incerca sa-i constrangem pe furnizori sa emita la timp aceste facturi.”

Întrebat care sunt furnizorii care înregistrează cele mai mari întârzieri la plata facturilor, oficialul ANRE a răspuns:

„In acest moment, cele mai mari intarzieri sunt la Hidrolectrica, din cate am inteles. Hidroetica de abia acum, in luna martie, a inceput sa se emita facturile pentru iulie, poate pentru august, deci putem sa vorbim de o intarziere de timp de sase luni. La ceilalti furnizori intarzierile sunt sunt mai mici si se recupereaza mult mai prompt”

Ce pot face românii cărora le vin facturile cu întârziere

„Exista un regulament de furnizare a perioadei noi care spune ca in momentul in care furnizorul intarzie in emiterea facturilor si atunci cand factureaza, factureaza consumul pentru o perioada mai mare decat o luna, atunci automat, fara sa ceara clientul, trebuie sa-i ofere si posibilitatea plății eșalonate in acelasi numar de rate, cate luni se se factureaza in factura respectiva. Deci daca cineva primeste o factura pentru consumul a 3 luni trebuie sa aiba posibilitatea sa plateasca factura in trei rate.”

În ceea ce privește miile de români care nu au primit încă voucherele pentru energie, Nagy-Bege a dat asigurări că încă mai este timp în care acestea pot fi folosite și a enumerat tipurile de facturi care pot fi plăti te cu ajutorul voucherelor:

„Aceste carduri se pot folosi pana in iulie, deci ar mai fi trei sau patru luni in care se pot folosi in aceasta perioada toate facturile care vin cat sunt de energie electrica, gaze naturale, energie termica, incalzire centralizata, chiar si facturile pentru lemne de foc sau sau butelii se pot se pot achita cu aceste carduri,” a mai spus oficialul ANRE