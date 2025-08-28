Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ajunge luni, 1 septembrie, în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Vizita are loc la Constanța și face parte dintr-un amplu turneu în statele din estul Europei.

Administrația Prezidențială a confirmat că discuțiile vor viza consolidarea cooperării UE–NATO, dar și măsuri pentru prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

Vizita din România vine după ce Ursula von der Leyen a avut întâlniri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria, acolo unde a discutat cu liderii locali și reprezentanții structurilor militare despre securitatea regională și protecția frontierelor estice ale Uniunii Europene.

Vineri, șefa CE a fost la Riga și la Helsinki, unde a vizitat o fabrică de drone finanțată prin NextGenerationEU și a participat la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei. Sâmbătă a mers în Estonia pentru discuții cu premierul Kristen Michal și cu forțele de apărare, iar duminică s-a aflat în Polonia și Bulgaria.

În România, Ursula von der Leyen va ajunge luni după-amiază și, împreună cu autoritățile române, se va deplasa în zona Mării Negre, unde va avea întâlniri cu oficiali guvernamentali și ai armatei.

Mesajul Comisiei Europene subliniază că această vizită este menită să evidențieze sprijinul UE pentru statele membre aflate la graniță cu Rusia și Belarus, în contextul riscurilor de securitate tot mai accentuate.

Programul vizitei președintei CE include atât discuții politice, cât și întâlniri cu experți militari, cu accent pe apărarea frontierelor și protejarea infrastructurii critice.

Sursa: Newsinn