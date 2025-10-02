Traseele turistice de abrupt din masivele Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar din cauza vremii nefavorabile, în contextul în care au fost prognozate cantităţi mari de zăpadă şi vânt care va sufla cu putere.

‘De astăzi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, cu cantităţi mari de zăpadă (50-80 cm) ce se vor depune la altitudine. Vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi creând troiene de peste 1 m. În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă’, se arată într-o informare postată, joi, pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

În aceste condiţii, au fost declarate închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş.

Lista traseelor turistice din judeţul Prahova ce pot fi parcurse în siguranţă poate fi găsită pe www.salvamontprahova.ro.

AGERPRES