La data de 10.06.2023, in jurup orei 03:25, o femeie de 25 ani, casieră la o sală de jocuri din cartierul sucevean Burdujeni, a sesizat poliția prin SNUAU 112 cu privire la faptul că un bărbat necunoscut a pătruns in locația în care își desfășura serviciul, intr-un moment in care era singură și sub amenințare i-a luat o borsetă in care se afla suma de cca. 500 lei. Femeia nu a suferit leziuni sau alte vătămări, iar după comiterea faptei bărbatul a fugit intr-o direcție necunoscută.

S-a constituit in regim de urgență o echipa operativă complexă iar in urma măsurilor dispuse, o patrulă de poliție de ordine publică a reușit identificarea unui tânăr de 21 ani din municipiul Suceava, acesta fiind bărbatul banuit de comiterea faptei.

Tânărul a fost identificat la cca. 1 km de locația în care a fost săvârșită tâlhăria. În cadrul cercetărilor a fost recuperată și borseta și suma de bani sustrasă.

La acest moment bărbatul se află în custodia polițiștilor și se administrează material probator pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, urmând a se dispune și măsuri procesuale.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Sursa: Realitatea de Suceava