Rata de imunizare față de SARS CoV 2 în rândul sucevenilor este de 20%, respectiv aproximativ 16.500 de persoane au dezvoltat anticorpi specifici, arată un stiudiu realizat de MedLife.

Principalul obiectiv al studiului, menit să susțină eforturile autorităților, a fost măsurarea ratei de imunizare la noul coronavirus și, implicit, măsurarea riscului de infectare, ca urmare a relaxarii restricțiilor anunțate de către autorități.

Sistemul Medical MedLife a anunțat finalizarea celui de-al doilea studiu privind imunizarea naturală a populației pentru COVID 19, de data aceasta cercetarea fiind concentrata asupra municipiului Suceava.

Proporția persoanelor care au fost imunizate variază semnificativ de la o categorie de vârsta la alta. Cele mai expuse au fost persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani, în rândul cărora testele de laborator au indicat prezența anticorpilor pentru 29% dintre acestea. La polul opus se regăsesc tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 si 34 de ani pentru care nivelul de imunizare naturală este de 3 ori mai mic.

În ceea ce privește rata de infectare, studiul arată că din cei 512 suceveni testați 3,7% au fost confirmați pozitiv pentru noul coronavirus, aceștia fiind comunicați către DSP conform protocoalelor în vigoare. Raportat la numărul de locuitori de peste 25 de ani din municipiul Suceava acest procent indică faptul că la acest moment peste 3000 de locuitori din Suceava sunt purtători ai virusului.

Totodată, datele studiului evidențiază că toate persoanele testate al caror test RT-PCR a fost pozitiv nu manifestau niciun simptom la momentul testarii. Potrivit reprezentantior MedLife, rezultatul este interesant deoarece arată un tablou clinic mult diferit fata de cel descris în studiile publicate în prima luna a pandemiei.

“Am mers în epicentrul epidemiei din Romania, Suceava, care conduce de departe topul cu cel mai mare numar de îmbolnaviri, atât în valoare absolută, cât și la mia de locuitori. Conform rezultatelor studiului aproape 4%, respectiv peste 3000 de locuitori ai municipiului Suceava ar putea fi purtători ai virusului. Totuși, este de remarcat faptul că, marea majoritate a celor cu PCR pozitiv aveau un titru relevant de anticorpi deci este posibil să fi avut doar urme de ARN ale virusului și să nu mai fie contagioși. O altă concluzie surprinzatoare, ținând cont de faptul că probabil în conformitate cu anticorpii dobanditi cca 16.500 suceveni au trecut prin boala și că în Suceava au fost înregistrate până în acest moment doar aprox. 200 de decese cauzate de COVID 19, cel mai probabil, la nivel de judet, rata de mortalitate este mult mai mica fata de cea estimata, respectiv sub 1% sau chiar intre 0,3-0.5% . O astfel de afirmatie se poate face tinand cont ca numarul de decese se refera la judetul Suceava, cu aproximativ 600.000 locuitori, iar studiul evidentiaza doar persoanele care s-au infectat cu Sars CoV 2 in municipiul Suceava, care are o populatie de cca 100.000 locuitori. Pe de alta parte, se impune a fi mentionat ca toti cei care au avut rezultate pozitive la virusul Sars-Cov 2 erau asimptomatici. Aceast fapt sugereaza ca numarul oficial de cazuri de infectare este mai mare decat cel estimat, fapt posibil valabil si pentru alte tari din Europa. O asemenea situatie subliniaza inca o data importanta respectarii masurilor de protectie si mentinerii distantarii sociale chiar daca aparent suntem sanatosi” a spus Mihai Marcu, președinte și CEO MedLife Group.

Studiul MedLife s-a derulat în perioada 18 – 28 mai , pe un eșantion de 512 persoane, în rândul populației municipiului Suceava cu vârsta de peste 25 de ani. Demersul de cercetare a fost efectuat pentru a determina gradul de imunizare naturală a populației pentru COVID 19 odată cu dezvoltarea anticorpilor IgG si nivelul de infectate cu noul coronavirus.

Pentru acest studiu au fost folosite doua metode de testare: metoda moleculara RT- PCR considerata gold standard pentru detectarea virusului Sars CoV 2 si testarea serologica prin metoda Chemiluminiscenta pentru determinarea anticorpilor de tip IgG.

“Avand o privire de ansamblu ca urmare a derularii studiului, credem ca situatia din Suceava este relevanta si ca masurile de izolare au fost binevenite. Daca este sa ne raportam la rezultatele primului nostru studiu, derulat la nivel national si care indica faptul ca sub 2% dintre romani aveau anticorpi in urma cu cateva saptamani, era firesc sa se recurga la izolarea focarelor. Mai mult, atat rezulatele primului studiu cât și rezultatele celui de al doilea ne arată că populația României este mai rezistentă la virus decat s-a estimat initial, dar acest lucru nu inseamna ca trebuie sa renuntam la masurile de protectie si cele de distantare sociala. Consideram ca toate indicatiile Ministerului Sanatatii trebuie urmate in continuare cu atentie deoarece exista încă un numar insemnat de pacienti asimptomatici care pot raspandi boala. Este necesar sa protejam in special persoanele in varsta si cele care au afectiuni medicale care, asociate infectiei cu Sars CoV 2, pot avea consecinte foarte grave”a spus Mihai Marcu.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică până în momentul de față în județul Suceava au fost raportate 3534 de cazuri de COVID 19.