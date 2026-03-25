Se pregătește ruperea AUR în Parlament. Anca Alexandrescu:”Sistemul își activează toate conservele”

Disperarea sistemului continuă. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a dezvăluit că se pregătește o ruptură a grupului AUR pentru formarea unei viitoare majorități parlamentare. În fruntea puciștilor s-ar afla nimeni altul decât Muhamad Murad, manevrat din umbră de o gașcă de penali liberali și de un om de afaceri cu legături în Franța. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Muhamad Murad, însă până în momentul publicării acestei știri nu a oferit niciun răspuns.

”În ultima perioadă am explicat că există o disperare maximă a sistemului pentru care zilele numărate. Este foarte clar că după Paște această coaliție se va rupe, iar guvernul Bolojan va cădea. Și atunci, sistemul încearcă să găsească soluții în interiorul lumii politice, în interiorul partidelor.

Am spus de nenumărate ori că sistemul și-a plantat oamenii în absolut toate partidele, și de la putere și de la opoziție. Și acum se văd săgețile. Așa cum a făcut Gigi Becali, acum Mohammad Murad, având în spate o grupare, atenție, foarte important, o grupare din vechiul Partid Național Liberal care, din spate, îl susține pe Ilie Bolojan. Dar nu pentru că îl susține pe Ilie Bolojan, ci pentru că are niște polițe de plătit grupării Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Eduard Hellvig.

Acum vor să rupă o grupare din AUR, în frunte cu Mohammad Murad. Se spune că sunt între 10 și 15 parlamentari în jurul lui Murad adunați, pentru a-i oferi lui Bolojan o alternativă de voturi în cazul în care se va merge în Parlament cu schimbarea majorității politice.

Foarte important să vă spun că în spatele lui Mohammad Murad, pentru această mișcare, se află un cunoscut om de afaceri care a și fost arestat la un moment dat, care are legături puternice cu Franța: Ovidiu Semenescu. Dacă vă aduceți aminte, un domn care are legături cu Apa Nova, cu zona respectivă. De altfel, cei care sunt interesați pot să meargă la Phoenicia să vadă că se întâlnesc zilnic acolo domnul Murad cu domnul Semenescu și cu niște personaje din PNL, din trecutul PNL-ului: domnul Vlad Moisescu și fostul primar liberal Andrei Chiliman.

E foarte interesant ce se întâmplă, cum sistemul, în disperare, își activează toate conservele din interiorul partidelor pentru a încerca să-și asigure continuitatea. Diseară voi arăta pe larg cine sunt aceste persoane. Iată, și legături cu Franța, și legături cu sistemul, pentru că domnul Semenescu a fost arestat, numele lui a apărut și în legătură cu un atentat la adresa procurorului general din Bulgaria. Este o gașcă penală, o gașcă penală care se află în spatele acestei mișcări pentru a destabiliza partidul AUR și pentru a opri declinul acestei coaliții, de fapt, pentru a susține rămânerea la putere a lui Bolojan și a acestei părți dure din USR.

Foarte interesant este că se separă apele inclusiv în USR: cei care sunt alături de Bolojan nu sunt neapărat cei care îl susțin pe Nicușor Dan. O să explic mai multe diseară în emisiune”, a declarat Anca Alexandrescu.