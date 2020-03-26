E OFICIAL. Maternitatea Botoșani se transformă în spital COVID
În sfârșit a venit o reacție oficială a autorităților în ceea ce privește transformarea Maternității în spital COVID-19. În urmă cu puțin timp, Prefectura Botoșani a emis un comunicat prin care anunță ce se va întâmpla cu gravidele și copiii nou-născuți.
“Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani a aprobat amenajarea Secției Exterioare de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Mavromati Botoșani pentru pacienții suspecți și confirmați cu COVID-19, cu relocarea Neonatologiei (TI si prematuri) la Compartimentul ORL al Secției exterioare de Pediatrie a Spitalului Județean, Obstetrica și Ginecologia la blocul central din str Marchian, iar gravide, nou-născuți și lehuze confirmate cu Covid-19 la Secția Exterioară de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Mavromati Botoșani”, se precizează în comunicatul Prefecturii Botoșani.
