Realitatea de Suceava - Știri de Ultimă Oră
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Viorel Pașca își vrea bătrânii înapoi la azile și promite că intră în legalitate
Viorel Pașca, patronul azilelor unde autoritățile au găsit nereguli grave, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care promite că vrea să intre în legalitate și cere autorităților să îi aducă înapoi azilanții împrăștiați de stat pe la alte stabilimente.
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Trebuie să protejăm fermierii români în fața dăunătorilor unici și a concurenței neloiale din afara UE!”
Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record
Legea salarizării, contestată dur de PSD: Social-democrații refuză votul fără a vedea proiectele
România riscă să rămână fără polițiști. Noua lege a salarizării poate reduce veniturile, iar pensionările ar putea adânci deficitul de personal
Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record
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