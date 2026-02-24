Realitatea de Suceava - Știri de Ultimă Oră

Viorel Pașca își vrea bătrânii înapoi la azile și promite că intră în legalitate

Viorel Pașca își vrea bătrânii înapoi la azile și promite că intră în legalitate

Social

Viorel Pașca, patronul azilelor unde autoritățile au găsit nereguli grave, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care promite că vrea să intre în legalitate și cere autorităților să îi aducă înapoi azilanții împrăștiați de stat pe la alte stabilimente.

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