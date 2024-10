Analistul politic Miron Mitrea a comentat, duminica seara, în cadrul emisiunii Culisele Puterii, la Realitatea PLUS, decizia BEC de sambata seara privind eliminarea Dianei Sosoaca din cursa pentru Cotroceni si principalele reactii de pe scena politica. Potrivit lui Mitrea, scoterea lui Sososaca din joc nu va ajuta PSD ci, din contra, ii va crea un dezavantaj partidului condus de Marcel Ciolacu.

„Am spus acum o saptamana ca exista probabilitatea ca Sosoaca sa nu candideze la functia de presedinte. Cand m-ai intrebat daca e o informatie sau o analiza am zis ca e o analiza. Acum vor exista foarte multe discutii. Fiecare actor politic va incerca sa isi majoreze propria lui sansa.

Eu nu exclud nicio varianta. Eu stiu ca sigur nu exista intamplari, coincidente.

A fost o analiza uitandu-ne la viata politica, la linistea care se lasase si la faptul ca jocul parea inchis. Sondajele – nu neapara care se vad publice, dar si acelea – aratau un tur doi Marcel Ciolacu – Nicolae Ciuca, cu o sansa majora pentru Ciolacu sa castige. (…)

In general, in politica, cand lucrurile par sa mearga asa cum iti doresti, asa cum ar fi normal – apare ceva. Este or egula de baza. Intotdeuna exista oameni nefericiti cu asemenea situatii.

Daca Marcel a facu miscarea asta, e una de 2 lei pentru PSD. Nu ii foloseste deloc PSD-ului. Din contra, ii va crea probleme deosebite si lui in campanie, dar si in campania pentru parlamentare.

Daca e o miscare gandita de alt partid, nu vad care e partidul care poate castiga de pe urma acestei miscari”, a declarat Miron Mitrea.

Intrebat cum vede declaratia lui Dan Nica care a dat de inteles, intr-o emisiune TV, cu privire la prezenta unor provocari pe care liderul SOS ar urma sa le intampine in drumul spre prezidentiale, Mitrea a raspuns: „Habar nu am de ce i-a dat drumul Dan. Ar fi trebuit sa spuna exact. A zis ca asa a citit el undeva. Eu il cunosc pe Dan de multi ani si cred ca zambetul lui a vrut sa creeze ceva. O sa trebuiasca sa ma gandesc ce a vrut Dan sa faca prin lansarea cu 3 zile inainte a unei chestiuni pe care noi am aflat-o dupa aceea cum s-a intamplat”.

Sursa: Realitatea Din PSD