„La altitudinile mari, vorbim de strat important de zapada care se va topi in intervalul urmator pentru ca o masa de aer cald se va extinde asupra tarii noastre si se va resimti atat in cresterea valorilor de termice, cat si in transformarea precipitatiilor din ninsoare in lapovita si ploaie. Stratul de zapada, mai ales acolo unde este consistent, se va topi si va ceda. Temperaturile vor fi din ce in ce mai ridicate atat maine, cat si maine noapte si in prima zi a anului nou, maxime vineri 3-4 grade prin depresiunile din estul Transilvaniei si nordul Moldovei pana la 10-12 in SV teritoriului, sambata ne asteptam la temperaturi maxime ce vor atinge sau depasi usor 10 grade in mare parte din tara, dar cu precadere in sudul si vestul tarii. Noaptea dintre ani vine cu temperaturi mai ridicate decat normalul acestei perioade. Vor fi temperaturi pozitive in majoritatea regiunilor, cu minime intre 2-3 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si nordul tarii, pana la 5-6-7 grade in partea de vest a teritoriului”, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban.

In aceeasi masura vor fi si precipitatii, de aceasta data in mare parte sub forma de ploaie, doar pe crestele montane cele mai inalte mai putem intalni lapovita si ninsoare, in nordul, centru, vestul teritoriului.

Vantul se va intensifica temporar in zona montana inalta, va sufla cu rafale de peste 60-70 km/h si va spulbera zapada sau va viscoli ninsoarea, in noaptea care urmeaza.

Ceata isi va face resimtita prezenta si in diminetile urmatoare pe arii mai extinse in sud si pe arii mai restranse in rest.