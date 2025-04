Reacție de ultim moment de la liderul suveraniștilor, George Simion. Președintele AUR spune că „România nu trebuie să participe la un nou război: nici economic, nici ideologic” și explică intervenția sa prin faptul că Ursula von der Leyen „visează la escaladări și războaie comerciale cu Statele Unite ale Americii”, în timp ce românii visează „la stabilitate, la investiții, la locuri de muncă, la respect”.

„Noi, cei care am rămas ancorați în realitate, știm foarte bine că acest conflict comercial nu a început din senin. Tarifele impuse de SUA sunt un răspuns clar și previzibil la deciziile hazardate ale Uniunii Europene. Este reacția directă la inițiativa fiscală promovata de OECD, adoptată entuziast de birocrații de la Bruxelles și Paris, și mai ales la încercările repetate ale Franței și altor state de a impune taxe digitale giganților americani care activează online – companii precum PayPal, Visa, Mastercard, Google sau Meta”, spune George Simion în reacția publicată pe site-ul său. Reacția vine în contextul deciziei luate recent de președintele american Donald Trump, dar și a răspunsului Uniunii Europene privind această hotărâre.

„Să spunem lucrurilor pe nume: au vrut să taxeze artificial produsele digitale americane, iar acum se miră că vine reacția. Ceea ce face von der Leyen nu este leadership. Este inconștiență strategică. Dacă această tema se va discuta mâine la Consiliul European, România are obligația să se opună. Escaladarea nu este o soluție. Dialogul este.Europa are nevoie de America. Iar România are nevoie de relații bilaterale privilegiate cu Statele Unite ale Americii, nu de directive impuse de cei care ne-au demonstrat deja că nu înțeleg contextul global.

România nu mai poate sta pe margine. Nu putem permite ca interesele noastre economice să fie sacrificate pe altarul unor politici falimentare, promovate de lideri care nu mai au legătură nici cu popoarele lor, nici cu realitatea.

În loc să ne trezim cu produse românești blocate în porturi americane, cu tarife care distrug exportul și cu alianțe puse în pericol, haideți să spunem clar: România trebuie să aibă propria voce în UE. O voce care apără parteneriatul strategic cu SUA, nu îl dinamitează.

Acesta este angajamentul meu: România va rămâne un aliat loial, demn și previzibil al Statelor Unite. Nu din slugărnicie. Ci din respect.

Respect pentru economia și securitatea națională. Respect pentru fermierii și antreprenorii români. Respect pentru românii care nu mai vor să plătească din buzunarul lor incompetența de la Bruxelles.

Calea pe care o propunem noi pentru România este una clară și curajoasă: relații bilaterale privilegiate cu Statele Unite ale Americii, bazate pe încredere, pe suveranitate și pe interes reciproc.

Așa vom proteja viitorul economic al țării. Așa vom asigura respectul de care România are nevoie în lume”, se mai arată în mesajul transmis marți de candidatul suveraniștilor la cea mai importantă funcție în stat.