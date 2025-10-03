Sarah Mullally devine cea dintâi femeie care ocupă funcția de Arhiepiscop de Canterbury, o premieră pentru Biserica Anglicană.

În discursul inaugural, rostit la Catedrala din Canterbury, ea a vorbit despre „incertitudinea globală profundă”, subliniind că „posibilitatea vindecării stă în actele de bunătate și iubire”, relatează BBC News.

Referindu-se la atacul mortal asupra unei sinagogi din Manchester, Sarah Mullally a afirmat: „Ca Biserică, avem responsabilitatea de a fi un popor care stă alături de comunitatea evreiască împotriva antisemitismului în toate formele sale”. 2 oameni au fost uciși în atac.

În vârstă de 63 de ani, Sarah Mullally a fost episcop de Londra timp de 7 ani. Anterior, ea a lucrat ca moașă și se descrie drept o feministă convinsă.

Premierul britanic Keir Starmer i-a urat succes în noua misiune, apreciind că va juca „un rol esențial în viața noastră națională”.

La rândul său, Regele Charles a felicitat-o pe Sarah Mullally.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a transmis: „Regele a aprobat recomandarea prim-ministrului pe 29 septembrie. Majestatea Sa o felicită pe Sarah [Mullally] pentru numirea ca arhiepiscop, un rol de o asemenea importanță în Regatul Unit și în întreaga Comunune Anglicană mondială.”

Numirea ei are loc pe fondul unor controverse, întrucât unii episcopi de rang înalt ai Bisericii se opun deschis hirotonirii femeilor, cu atât mai mult ideii ca acestea să conducă instituția.

Funcția de Arhiepiscop de Canterbury era vacantă de aproape un an, după ce Justin Welby a demisionat în urma criticilor legate de nereportarea unui abuzator de copii.