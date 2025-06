Conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, inițiat de Ilie Bolojan, se propune o plafonare semnificativă a sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare. Această măsură, alături de reducerea numărului de zile de concediu suplimentar, vizează generarea de economii substanțiale la bugetul de stat.

Una dintre cele mai importante modificări vizează sporul acordat personalului plătit din fonduri publice pentru condiții periculoase sau vătămătoare. Dacă în prezent acest spor poate ajunge până la 15% din salariul de bază, cu un plafon maxim de 1.500 de lei brut lunar, noul proiect propune o plafonare fixă la 300 de lei brut lunar pentru toate categoriile de personal. Această schimbare va avea un impact direct asupra veniturilor nete ale angajaților. Un spor de 300 de lei brut se traduce într-o sumă netă de aproximativ 170-175 de lei lunar, o diminuare considerabilă față de suma maximă actuală.

Pe lângă plafonarea sporurilor, proiectul de ordonanță de urgență include și măsuri de austeritate referitoare la zilele de concediu de odihnă suplimentar. Aceste măsuri vizează angajații din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare. Astfel, numărul de zile de concediu suplimentar ar urma să scadă semnificativ, de la intervalul actual de 3-10 zile lucrătoare în plus pe an la doar 1-3 zile lucrătoare în plus.

Aceste măsuri propuse de Ilie Bolojan ar urma să genereze economii la buget de aproximativ 1,34 miliarde de lei în acest an. Se estimează că proiectul de ordonanță de urgență ar putea intra în vigoare începând cu luna iulie, în funcție de adoptarea sa de către Guvern.

Sursa: Newsinn