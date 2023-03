Deja, față de anul trecut, ratele s-au dublat, iar mulți dintre oameni abia mai fac față sumelor uriașe. Pentru un credit ipotecar normal, de 250.000 lei, luat pe o perioadă de 30 de ani, rata a crescut cu aproape 800 de lei în ultimul an.

În tot acest timp, reprezentanții Băncii Centrale pun creșterea dobânzilor pe seama inflației.

„Noi suntem sub imperiul inflației globale. O inflație care străbate lumea din America până în Japonia, este o inflație adusă din lumea largă și lumea toată trăiește sub acest coșmar. Sunt arme de luptă cu inflația, nu au alte posibilități de a lupta cu inflația decât urcând dobanda de politica monetară.

De ce eu, în momentul în care am luat un credit am avut o rată de 900 și ceva de lei, iar acum, un an mai târziu, am o rată de 2000 și ceva de lei? Atunci când vine iarna de pildă, încălzirea este mai scumpă în casă la dvs decât atunci când este vara. În Europa este iarnă, importantă este apărarea împotriva inflației. Aceste dobânzi care cresc sunt arme de luptă cu inflația”, a declarat Adrian Vasilescu – consilierul guvernatorului BNR.