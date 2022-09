Peste 100 de sancţiuni contravenţionale aplicate şi 3 şoferi reţinuţi de poliţişti în urma unei razii organizate luni, în Fălticeni, între orele 8:00 – 12.00 şi 17:00 – 21:00.

Potrivit Poliţiei Judeţene Suceava, scopul raziei a fost creșterea gradului de siguranţă publică, menţinerea climatului de ordine şi linişte publică, creșterea gradului de siguranţă rutieră, combaterea contrabandei cu produse accizabile şi prevenirea şi combaterea delictelor silvice.

În cadrul raziei şi în baza informaţiilor deţinute şi a probatoriului administrat au fost soluţionate mai multe cauze penale, fiind dispuse măsuri preventive faţă de autori, identificate şi indisponibilizate fiind mai multe categorii de bunuri.

Poliţiştii au aplicat 109 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 49.250 lei; au fost legitimate 146 de persoane şi au fost testaţi cu aparatul etilotest 138 de şoferi; au fost reţinute 6 permise de conducere şi au fost ridicate 5 certificate de înmatriculare.

De asemenea, în cadrul raziei s-au desfăşurat activităţi de cercetare penală şi de asigurare a probatoriului în mai multe dosare penale, fiind dispusă şi măsura reţinerii pentru 24 de ore şi încarcerarea în arestul IPJ Suceava faţă de trei bărbaţi, pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier.

Astfel, au fost continuate cercetările, privind infracţiunile rutiere constatate în flagrant la data de 25 septembrie de lucrătorii Compartimentului Rutier în localitatea Fălticeni, comise de un bărbat din municipiul Fălticeni. S-a stabilit că şoferul avea o alcoolemie de 1,38 g/l alcool pur în sânge. La data de 26 septembrie s-a continuat urmărirea penală faţă de suspect pentru infracţiunile „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută de art. 335, alin. 2, şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal, şi „conducerea unui vehicul neînmatriculat”, faptă prevăzută de art. 334 alin.1 din Codul penal.

La data de 26 septembrie, faţă de suspect s-a dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 ore.

Au fost continuate cercetările cu privire la un eveniment din data de 24 septembrie, în urma probatoriului administrat de lucrătorii Postului de Poliţie Dolheşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, faţă de suspect dispunându-se, prin ordonanţă, reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore.

S-a stabilit că la data respectivă 29 martie a.c., ora 23:48, un bărbat de 49 ani, cu domiciliul în satul Valea Bourei, comuna Dolheşti, a condus autoturismul pe DJ 208E, în satul Valea Bourei, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi având o alcoolemie de 1,36%o alcool pur în sânge (proba I), respectiv 1,15%o alcool pur în sânge (proba II). La data de 24 septembrie, ora 11:00, acelaşi bărbat a condus autoturismul din nou pe DJ 208E, în satul Valea Bourei, fără a fi posesor de permis. El a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava.

Totodată, au fost continuate cercetările privind un eveniment din 21 septembrie, în urma probatoriului administrat de lucrătorii Postului de Poliţie Vultureşti sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, faţă de suspect dispunându-se prin ordonanţă reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunii „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. S-a stabilit că la data de 14.12.2021 suspectul a fost depistat de lucrătorii SPR 12 Preuteşti conducând autoturismul pe DJ 208 în localitatea Preuteşti, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, la data de 21.09.2022, suspectul a fost depistat din nou de lucrătorii PP Vultureşti conducând autoturismul pe DJ 208 C, în localitatea Valea Glodului, comuna Vultureşti, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Şoferul a ajuns în arestul IPJ Suceava.

Sursa: Realitatea de Suceava