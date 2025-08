Portugalia a intrat în stare de alertă, duminică, din cauza riscului tot mai mare de incendii de vegetație pe fondul unei perioade de caniculă severă.

Temperaturile vor urca la 36 – 44 de grade Celsius, relatează Euronews.

Ministrul portughez al Administrației Interne, Maria Lúcia Amaral, a anunțat că accesul, circulația și șederea în pădurile din țară vor fi interzise, conform planurilor naționale de prevenire a incendiilor.

De asemenea, vor fi interzise focurile de artificii, lucrările mecanizate, utilizarea echipamentelor și arderea deșeurilor, în contextul temperaturilor extreme. Amaral a precizat că aceste măsuri preventive sunt necesare din cauza temperaturilor ridicate și a umidității scăzute, care cresc riscul izbucnirii incendiilor.

5 districte din nordul țării vor fi sub cod roșu de alertă luni și marți. Restul regiunilor vor fi sub cod portocaliu, cu excepția districtului Faro, care se va afla sub cod galben.

Starea de alertă ar urma să dureze până joi.

Incendiile de vegetație continuă să afecteze nordul Portugaliei, iar cel puțin un sat din regiunea Douro a fost evacuat duminică.

La rândul ei, Spania se confruntă cu temperaturi extreme, pe fondul unui val de aer fierbinte venit din Africa de Nord, care s-a stabilit deasupra Peninsulei Iberice.

Țara se află deja în cel de-al doilea val de căldură al verii, care se va prelungi până la finalul săptămânii. Fenomenul afectează aproape întreaga țară, cu excepția regiunii Cantabriei și a Insulelor Canare.

În regiunile Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha și Galicia, temperaturile sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius, iar în unele zone, cum ar fi valea Guadalquivir, pot ajunge până la 42 de grade.

Ministerul spaniol al Sănătății a emis o alertă de risc sanitar „cod roșu” pentru sute de localități.

Valul de căldură va atinge intensitatea maximă în Portugalia și Spania luni și marți.

Chiar și țările nordice, în mod normal reci, sunt afectate de un val de căldură „cu adevărat fără precedent”, potrivit autorităților locale.

Meteorologii afirmă că regiunea a trecut prin cel mai lung val de căldură din anii 1960 încoace, cu temperaturi care au depășit frecvent 30 de grade Celsius.

În Finlanda, timp de trei săptămâni consecutive din luna iulie, temperaturile au depășit 30 de grade.

Institutul Meteorologic Norvegian a anunțat că în cele mai nordice județe ale țării s-au înregistrat 12 zile cu peste 30 de grade în luna iulie. Și oamenii de știință suedezi au raportat valuri de căldură persistente în nordul țării.

Regiunea a fost afectată și de furtuni și descărcări electrice care au declanșat incendii de vegetație.

Avertizări au fost emise și în estul Poloniei pentru furtuni, ploi și căldură în weekend.

Se așteaptă rafale de vânt de până la 80 km/h și grindină în unele părți ale țării. Cele mai severe avertizări au fost emise pentru regiunile Warmia-Mazuria, Mazovia, Lublin și Subcarpați.

Furtunile vor fi însoțite de cantități mari de precipitații, de până la 45 mm.

Autoritățile au avertizat și în privința temperaturilor caniculare, care vor atinge în zonele afectate valori de aproximativ 30 de grade Celsius.

În schimb, perioada prelungită de instabilitate care a caracterizat vara italiană pare să se apropie de final.

După săptămâni de caniculă în întreaga țară, mai multe regiuni – în special cele de pe coasta Adriatică – sunt acum afectate de furtuni.

Un bărbat de 70 de ani a fost lovit de trăsnet pe o plajă din Piombino, în timpul unei furtuni. A fost salvat de intervenția rapidă a echipelor de urgență, iar inima i-a fost repornită după 30 de minute de resuscitare. Ulterior, a fost transportat la un spital local.