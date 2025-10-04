Președintele Nicușor Dan nici bine n-a revenit în țară și o ia pe urmele lui Bolojan. Nicușor fuge de întrebările jurnaliștilor REALITATEA PLUS privind implicarea în dosarul penal al lui Călin Georgescu.

După ce a fost la Copenhaga și le-a prezentat liderilor europeni date confidențiale din ancheta lui Călin Georgescu, Nicușor Dan refuză să spună cum a avut acces la un dosar penal.

De altfel, după ce a stat o lună în concediu, deși e la Cotroceni de doar șase luni, șeful statului spune că el a venit la muzeu să se relaxeze, nu să le dea explicații românilor.