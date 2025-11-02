Președintele Nicușor Dan a respins categoric, duminică, orice scenariu care îl include pe Călin Georgescu ca posibil succesor al premierului Ilie Bolojan. Într-o conferință de presă, șeful statului a declarat că actuala coaliție de guvernare rămâne stabilă, în ciuda tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la putere.

„Avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”, a spus Nicușor Dan, subliniind că nu există motive de îngrijorare privind viitorul executivului.

Întrebat de jurnaliști dacă un eventual scenariu de demisie a premierului ar putea deschide calea unei nominalizări pentru Călin Georgescu, președintele a reacționat amuzat: „Nu există o astfel de alternativă! Nu este luat în calcul un astfel de scenariu.”

Răspunsul a stârnit zâmbete în sala de presă, însă mesajul transmis a fost ferm: guvernarea continuă în formula actuală, iar speculațiile privind schimbări la vârf sunt „nefondate”.