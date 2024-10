Supraviețuitoare de cancer, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc vorbește despre cele trei răni ale sistemul de sănătate când vine vorba de bolnavii oncologici: birocrația excesivă, indolența ministerului sănătății și lipsa de fonduri pentru programele de prevenție.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de Apărare și membru în Comisia de Sănătate, discurs 16 oct, în cadrul Conferinței Transforming Cancer Care Together de la Palatul Parlamentului

În cadrul evenimentului, a fost lansată Declarația Transforming Cancer Care Bucharest prin care reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor naționale, instituțiilor europene, organizațiilor de pacienți, societății civile și experți în domeniul sănătății, din toată Europa se angajează să ajute la transformarea îngrijirii cancerului. Declarația servește drept fundație pentru colaborarea continuă, permițând dezvoltarea și replicarea unor inițiative similare în alte țări, pentru un viitor în care cancerul să fie detectat mai devreme, tratat mai eficient și în care fiecare pacient să aibă oportunitatea pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Nicoleta Pauliuc a semnat documentul care completează principiile şi valorile care au reprezentat fundamentul Planului naţional pentru prevenirea şi combaterea cancerului, la care a contribuit cu completări legislative și senatoarea PNL.

„Trei răni pe care le are sistemul de sănătate când vine vorba de bolnavii de cancer:

În primul rând, faptul că nu avem cele norme ale Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului care se referă inclusiv la traseului pacientului oncologic. Bolnavii de cancer din România bâjbâie în continuare cu maldărul de hârtii în dosar pe holurile spitalelor, neştiind încotro să o apuce. Şi aici este o discuţie semnificativă legată inclusiv de informarea corectă a acestor pacienţi de drepturile de care se bucură şi opţiunile pe care le au. Vă spun din proprie experienţă, şocul unui diagnostic este atât de mare încât birocraţia poate să-ţi pună capac.

În al doilea rând, România nu este branşată la realităţile sistemului sanitar din alte state ale UE unde pacienţii oncologici beneficiază de servicii mai bune şi de mai multă atenţie. Raportat la numărul de cazuri, mortalitatea în România ajunge la 55%, în timp ce Europa are o medie a deceselor de 36,1%. Iar eu cred că această ruptură dintre ce se întâmplă în ţara noastră şi ce se întâmplă în Europa are două rădăcini: Pe de o parte, există un blocaj la nivelul Ministerului Sănătăţii. Am adesea imaginea unui buncăr antiatomic în care s-au închis cei de acolo, în frunte cu ministrul Rafila, care nu vor să audă că se întâmplă nimic în afară. Altfel, liniştea le-ar fi tulburată. Pe de altă parte, avem un mare deficit de finanţare a sistemului sanitar şi asta se vede inclusiv când vine vorba de pacienţii oncologici. Sunt o mare susţinătoare a ideii unui plan ca, în următorii 10 ani, să ajungem la 9% din PIB pentru Sănătate”.

Nu în ultimul rând, pentru întreg sistemul sanitar românesc, este nevoie de o schimbare de paradigmă. Să ieşim din logica tratamentului atunci când situaţia este acută şi să mergem în zona de screening şi prevenţie. Asta presupune nu doar programe specializate şi alocarea de bani în acest sens, ci şi un dialog constant cu pacienţii, în particular, şi cu societatea, în ansamblu”, a declara Nicoleta Pauliuc.

Sursa: Realitatea Din PNL