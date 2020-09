Realitatea Plus continuă seria dezvăluirilor privind implicarea serviciilor în activitatea politică. Astfel, procurorul Mircea Negulescu dezvăluie cum, în ziua alegerilor din 2014, șeful SRI Prahova primea informări în timp real despre rezultatul scrutinului, înainte ca rezultatele Exit-Poll-ului să fie afișate. În același timp, fostul magistrat vorbește și despre relația dintre fostul adjunct al SRI, Florian Coldea și Sebastian Ghiță.

Leca: Un apropiat al dlui Florian Coldea…

Negulescu: În momentul respectiv nu aveam de unde să știu cât de apropiat este..

Leca: Fuseseră apropiați din moment ce I-a urmat lui Constantin Marin.. băiat de treabă pentru familia Cosma. Ne spuneați la ultima întâlnire că era ca o umbră de multe ori pentru activitatea pe care o aveați…

Negulescu: Da, ne vedeam și în afara programului … am dezvoltat o relație.. la vremea aia.. relație de prietenie am zis eu, dar cred că a fost doar în imaginația mea.

Muzgoci: Sectia pentru procurori ai Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât la un moment dat, in 2015, daca nu ma insel ca fostul ofiter… maior… Valentin Teodorescu… dupa ce a fost cercetat disciplinar pentru relatia pe care a avut o cu dvs in acest dosar, dansul a iesit din SRI, dar a fost reciclat pe partea celalalta…

Negulescu: Nu a fost reciclat… a dat omul examen pentru intrare în magistratură și a ajuns procuror adică … nu e nicio fapta penala aici. Abia studii juridice si ca orice cetățean al acestei tari s-a dus la un concurs, l-a luat si a fost numit procuror, deci nu-i nimic special in chestia asta.

Muzgoci: L-ati sustinut? Ulterior.. pai dupa ce v-a ajutat in dosarul acesta ati mai pastrat relatie de prietenie?

Negulescu: N-am mai pastrat nicio relatie va dati seama. De la momentul respectiv ne-am vazut fiecare de parcursul nostru professional, de drumul nostru. Chiar n-am mai avut-o… n-am mai ținut relatia cu niciunul dintre ofiteri. Au dat examen.. dacă intrati o sa vedeti.. au participat la un examen pentru intrarea in magistratura, omul era bine pregatit profesional.

Muzgoci: Se saturase de testele poligraf.. eu ma intreb, ca si dvs, dupa un dosar celebru ati plecat de la parchet la DNA.. sigur, nu contest modul În care… iar dansul după ce loveste niste oameni la momentul respectiv… nu erau foarte comozi unei anumite grupari ajunge tot procuror..

Negulescu: Eu cu toti cei 3 ofiteri de la SRI am lucrat pe o alta cauza.. n-am lucrat pe cauza cu drumul judetean ..dl Marin Constantin a suspectat faptul ca cei 3 ofiteri mi-au furnizat ac informatie, ceea ce inseamna ca dl Marin avea cunostinte despre aceste lucruri pentru ca altfel nu-I suspecta.. inseamna ca in ograda Directiei Judetene de Informatii Prahova exista acte informative… problema este era tinuta la sertar sau nu stiu ce se intampla.

Leca: Cei 3 angajati SRI erau .. relația pe care o aveati cu ei era cunoscuta si de Constantin Marin.. directorul SRI.. da.. si in momentul în care v-ati prezentat cu dosarul in legătură cu licitatia care avea sa fie trucata de la consiliul judetean el in prima instanta i-a suspectat pe cei 3 pentru ca stia ca aveati o legatura apropiata in acelasi timp intelegem din ce ne spuneti ca n-avea cum sa ii suspecteze pe ei daca nu ar fi avut si el aceeasi informatie in legatura cu licitatia si cu aranjamentul de acolo?

Negulescu: Da, pai e fara doar si poate ca nu exista alta..

Muzgoci: Din 2014, dupa ce dl Marin a plecat din functia pe care o avea de sef la SRI Prahova, acesti oameni pe care dansul i-a bagat in cercetare disciplinara au evoluat in cariera.. sau..

Negulescu: Oamenii au trecut in rezerva si si au vazut fiecare ca exista si viata dupa viata… adica eu daca nu mai sunt procuror acum ce ar trebui sa fac? Trebuie sa-ti gasesti un loc de munca potrivit pregatirii trebuie sa-ti gasesti un loc de munca asa au procedat si oamenii respectivi adica nu au nimic fenomenal si surprinzator. Un om care nu poate sa si desfasoare activitatea intr-un loc incearca sa-si gaseasca un loc potrivit competentelor profesionale si să lucreze in alt loc. Nu stiu să va zic la momentul acesta eu stiu din 2017, eu nu mai functionez ca procuror si nu am acces la organigrama si chiar nici nu ma intereseaza.

Leca: Revenin la SABIN IANCU. Era o umbra care va insotea. Invers a fost valabil vreodata? Adica s-a intamplat?

Negulescu: Ne intalneam va dati seama… acum nu stiu care pe care se cauta. Dar ne vedeam destul de des… ne vedeam destul de des… ne-am vazut si in context profesional si in context particular.. n- am avut … da, eram..

Leca: În context profesional adică ce se intampla? Care era cel mai ciudat… daca tot vorbim de astfel de servicii.

Negulescu: Va povesteam ca in 2014 cand au avut loc alegerile prezidentiale cand candida actualul presedinte Iohannis si Ponta nu da? In turul 2… mi s-a parut asa o chestie.. v-am zis, pe mine nu ma intereseaza aspectul asta politic … chiar nici nu stiu daca in 2014 am fost la vot, dar cred ca nu mai repede decat da.

Ceea ce m-a surprins a fost ca chiar in ziua alegerilor, in turul 2… cred ca era duminica.. nu? am avut o conversatie cu dl Sabin Iancu, telefonica, sistemul whats app, ca nu mai asa discutam.. ce faci, ce faci.. mi-a spus ca este la serviciu.. și ca din ce am inteles eu toata lumea era la serviciu… tot ce inseamna structura informativa.. nici nu stiu daca am trecut pe la dansul pe la birou sau nu.. n-as vrea sa fac vreo greseala, dar m-a frapat foarte tare ca am avut mai multe discutii pe parcursul zilei si era foarte ancorat in realitate, in sensul ca stia procentajul pentru fiecare candidat la modul … la momentul ala nu existau exist poll-uri sau … stia care cum, cine are mai mult in timp real da.. ce m-a frapat a fost ca la ora 16 mi a zis: pana la 16 imi tot spunea ca Ponta iese presedinte, Ponta iese presedinte… si dupa 16, gata. Iohannis e presedintele României.

Leca: Stati asa ca imi aminteste de alt moment celebru cunoscut opiniei publice in dunga si in lat.. s-a facut si o comisie parlamentara speciala de anchetare momentul 2009 celebra sufragerie a lui Gabriel Oprea unde de asta mi-a trezit acum acea amintire. Era tot un fel de centru de comanda.. discuțiile au fost atat de aprinse pentru ca s-a suspectat atunci si mai ales dupa cand a aparut informația cum ca din sufrageria lui Oprea la fel in turul 2, candidand Basescu si Geoana finala fusese cumva decisa din acea sufragerie unde participau langa Gabriel Oprea… Coldea… Kovesi pe vremea aceea procuror general al Romaniei si cred ca mai erau cateva personae.. dincolo de jurnalisti..

Negulescu: Da, nu stiu. Va dati seama ca v-am explicat ca n-am astfel de date si nu pot sa fac speculatii.

Leca: Nu, nu nu. Facem noi o speculatie, comparativ.. daca ar fi fost posibil in 2014 o alta astfel de sufragerie pe undeva in România ea s-ar fi bazat si pe astfel de informatii care veneau in timp real din centrele SRI din tara cum ar fi fost la SRI Prahova?

Negulescu: Nu stiu sa vad spun.. eu ceea ce pot sa va spun si sa afirm fara niciun fel de dubiu este ca la momentul ala am ramas surprins ca un reprezentant al Serviciului Roman de Informatii are date atat de precise in legatura cu procentajul pentru fiecare dintre candidate.

Leca: Dar, stati putin, cum a decurs ? În prima parte a zilei ce va spunea.. ca.. conduce Ponta si la un moment dat?

Negulescu: Conduce Ponta.. dupa ora 16 Ponta a pierdut.

Eu vreau să ajung la zona Iancu, Sabin Iancu, Coldea. Coldea parea conectat la tot ce se intampla si era intr-adevar conectat la tot ce se intampla si putem spune cred astazi ca dl Florian Coldea stia cate ceva despre toata lumea, in tara asta. Sunteti sau nu sunteti de accord cu aceasta afirmatie?

Negulescu: Mi se pare corect sa stie. Ca sef operativ al unei astfel de structuri, mi se pare corect. In momentul in care exista interes national sau interes operativ sau interes profesional este firesc ca un representant al unei astfel de institutii sa aiba acces cat mai rapid la orice inseamna o persoana sau alta in functie de situatia respective.

Muzgoci: Cand se schimba un presedinte pentru care tu ai lucrat si practic ai servit bine de tot, cum ar fi Traian Basescu cu un alt presedinte, careia tu vrei sa ii fluturi in fata faptul ca l-ai ajutat sa castige alegerile, nu cumva vorbim si despre, eu stiu, folosirea influentei pe care o ai si a informatiilor pe care le ai …?

Negulescu: Da, nu stiu … mi-e greu, mi-e greu sa fac …

Muzgoci: Adica faci tot posibilul sa iti pastrezi functia si sa servesti in urmatorii cinci ani si pentru omul nou?

Negulescu: Mie mi se pare normal la momentul asta orice ofiter din orice structura indiferent ca e … sa serveasca patria!

Muzgoci: Dar dl Coldea pe cine servea, daca nu servea patria?

Negulescu? Pai, nu stiu ca n-am acces… nu am putut … nu… imi aduc aminte insa de o chestie si cred ca ar fi interesant sa v-o povestesc. La un moment dat dl Vlad Cosma mi-a marturisit ca la intalnirea pe care au avut-o dupa bilantul ala cu… ultima, ultima intalnire pe care …

Leca: Din decembrie 2016?

Negulescu: Da, ultima intalnire cu comisia care raspunde de SRI.

Leca si Muzgoci: Aaaa, comisia din Parlament, de control…

Negulescu: Comisia. Ultima intalnire de la revedere, cand se destructura comisia ca fusesera alegeri si trebuia aleasa alta comisie si nu stiu ce. Dl Vlad Cosma mi-a spus ca Sebastian Ghita …

Muzgoci: Care era atunci in comisie inteleg …

Negulescu: Da, era in comisie si v-am zis cu CD-urile, cand a fost la petrecerea respectiva, la petrecerea de final de an. Ca Sebastian Ghita i-ar fi spus ca dl Coldea i-ar fi spus domnului Sebastian Ghita “vezi ca pana la orele 24.00 mai esti deputat!”.

Muzgoci: L-a amenintat dl Coldea?

Negulescu: Nu l-a amenintat. I-a atras atentia ca dupa orele 24.00.

Leca: Dimpotriva, i-a dat o informatie de …

Negulescu: Pai nu… era informatia clara … Nu stiu mi se pare un mesaj destul de interesant! Pana la orele 24.00 esti deputat. Si pe urma a si disparut dl Sebastian Ghita.

Leca: Aaaa, dupa ce a lasat CD-urile …?

Negulescu: Da, da, da. Acum daca minte dl Vlad Cosma va mint si eu. Dar dupa cum ati observant din inregistarrile pe care vi le-am pus la dispozitie dl Vlad Cosma nu minte!

Leca: Și cu informatia pe care ne-ati dat-o cum ca la SRI Prahova, directorul de atunci, proaspatul numit in functie, Savin Iancu monitoriza de dimineata in timp real evolutia scorului. Revin pentru ca imi pare extrem de important. Avea acces ora de ora, minut cu minut la evolutia scorului?

Negulescu: Asta este reprezentarea pe care am avut-o in urma discutiilor pe care le-am purtat cu dansul in ziua respctiva. Eu nu am de unde sa stiu modalitatea sau mecanismul sau … Chiar nu aveam acces la asa ceva.

Eu v-am spus. Am ramas surprins de faptul ca desi nu existau, nu erau exit-poll-urile facute avea si era foarte interesat si stia foarte clar ora de ora pozitia fiecarui candidat in aceasta competitie electorala. Mie mi s-a parut o chestie care m-am… am ramas surprins desituatie. 2.05

Leca: Presupun ca se afla in contact direct si cu superiorul, care tocmai il numise in functie, Florin Coldea.

Negulescu: Nu stiu sa va spun… Banuiesc ca da. Va dati seama. Toata lumea era la serviciu, nu? N-am ca n-am avut placerea sa intreb acest lucru si nici nu cred ca mi-ar fi raspuns.

Leca: Dar stiti cumva era … adica era pentru a nu stiu cata oara cand se intampla lucrul asta sau …?

Negulescu: Va dati seama ca nu …

Leca: Sau era o premiera?

Negulescu: Pentru mine v-am spus ca de aia am si ramas surprins. Eu nu stiu de cate ori s-a intamplat, daca s-a intamplat de mai multe ori, daca de fieecare data cand sunt organizate alegeri in Romania se petrec astfel de lucruri. Idea este ca eu am ramas surprins de exactitatea si de faptul ca urmareau sau urmarea sau nu stiu ca nu stiu daca institutia urmarea sau dl Sabin era foarte ancorat la situatia alegerilor si a procentelor din competitia electorala respectiva.

V-am spus si data trecuta. Ar fi foarte interesant daca cineva ar fi curios sa ceara incredintarile directe care au fost date dl Sebastian, firmelor domnului Sebastian Ghita. Incredintarile directe pe contractile de IT, cu diferite servicii. Si cu Ministerul de Interne si cu Serviciul Roman de Informatii si ma rog alte …

Leca: Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Muncii…

Negulescu: Da sigur ca da. Deci la un moment dat ca e si hilara era un program pe IT pe … nu stiu daca pe fonduri europene, dar cred ca pe fonduri europene: Asistarea Mamelor Singure. Va dati seama pe ce cheltuia Statul Roman bani?