Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat, după victoria cu Lituania, din Liga Naţiunilor, scor 2-1, în deplasare că acest succes va da încredere „tricolorilor” pentru a ajunge la barajul pentru Cupa Mondială.

„Jucăm următoarele meciuri ca să le câştigăm. Avem acest obligaţie. Această victorie ne dă încredere pentru viitor şi pentru ceea ce se va întâmpla. Sperăm să ajungem în primăvară la baraj. Eu cred că băieţii dacă vor continua pe acelaşi drum şi dacă vor reuşi să câştige şi următoarele două meciuri încrederea în potenţialul lor va fi imensă”, a afirmat Lucescu la DigiSport.

Referitor la partida cu Lituania, tehnicianul a lăudat prestaţia jucătorilor români, mai ales că au suferit o schimbare bruscă de temperatură, venind din Cipru.

„Un meci dificil, ne aşteptam la acest lucru şi datorită stării terenului, dar şi datorită faptului că ei îşi doreau să nu retrogradeze din această fază a competiţiei. Am plecat cu handicap care ne-a făcut să fim mai precauţi în continuare. Cred că după penalty, nu ştiu dacă a fost sau nu valabil, echipa a jucat bine, am mai avut două-trei ocazii şi cred că este normal având în vedere că acum două-trei zile am jucat la 30 de grade şi acum am venit în aceste condiţii. S-a văzut randamentul jucătorilor de data aceasta. Într-o confruntare fizică cu Lituania am reuşit să câştigăm confruntarea. Chiar şi în aceste condiţii am avut câteva greşeli, poate şi presiunea acestui meci a făcut ca uneori să luăm unele decizii greşite privind construcţia jocului şi controlul jocului”, a mai spus Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a învins greu echipa Lituaniei, cu scorul de 2-1 (1-1), marţi seara, pe Stadionul Dariaus ir Gireno din Kaunas, în Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Naţiunilor.

Răzvan Marin (18 – penalty) şi Denis Drăguş (65) au adus a patra victorie consecutivă a tricolorilor în această campanie, după ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 – penalty).

Kosovo a dispus de Cipru cu 3-0 şi rămâne la trei puncte în spatele României, înaintea ultimelor meciuri din campanie, România – Kosovo (15 noiembrie) şi România – Cipru (18 noiembrie).