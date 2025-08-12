Bogdan Ivan a anunțat că nu îl mai nominalizează pe Alin Ioan Demian pentru un loc provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au apărut informații că acesta îi este fin. Ministrul a transmis că decizia vine în urma reacțiilor apărute în spațiul public și că încrederea cetățenilor trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente.

Nominalizarea fusese făcută pe o perioadă de două luni, pentru a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori. Ivan a subliniat că propunerea s-a bazat pe criterii de competență profesională, dar a decis retragerea pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional.

Ministrul a precizat că gestul nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a lui Alin Demian, ci este unul de responsabilitate și transparență. Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, respectând legea și principiile bunei guvernanțe.

Alin Demian este șef de cabinet al lui Bogdan Ivan și, potrivit presei locale, ministrul i-a fost naș de cununie în urmă cu opt ani. Are experiență în administrație, fiind consilier al europarlamentarului Victor Negrescu, consilier parlamentar și județean, viceprimar și administrator public în comuna Coșbuc, apoi consilier și șef de cabinet al lui Ivan la minister.

Sursa: Newsinn