Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, medicul Alexandru Calancea, și-a anunțat, vineri, demisia din funcție.

El susține că a înaintat Consiliului Județean Suceava solicitarea de încetare a contractului de management începând cu data de 24 martie.

„În perioada mandatului deținut am avut privilegiul să coordonez alături de echipa managerială activitatea spitalului cu profesionalism și dedicare, având ca obiectiv principal dezvoltarea unității sanitare și îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților.

Împreună cu echipa coordonată de mine, am făcut ca spitalul să treacă printr-o serie de transformări menite să optimizeze fluxurile medicale, am modernizat infrastructura și am consolidat colaborarea dintre cadrele medicale și autoritățile sanitare. Prin această decizie consider că este momentul pentru o schimbare în conducerea instituției și pentru continuarea dezvoltării acesteia sub o nouă viziune managerială”, a afirmat Calancea.

Sursa: Realitatea de Suceava