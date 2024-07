Ionuț Bazac i-a cerut fostului deputat Cristian Rizea 100.000 de euro pentru Mircea Geoană! Dezvăluirea care va zdruncina din temelii clasa politică a fost făcută de soția fostului pesedist Cristian Rizea. Într-un interviu acordat jurnalistei Anca Alexandrescu, la emisiunea Culisele Statului Paralel, aceasta a povestit că Geoană le-a cerut bani pentru candidatură. „Am dovezi că a primit cei 100.000 de euro”, spune Josette Rizea.

Anca Alexandrescu: De ce ati facut aceste investitii in familia Geoana?

Josette Rizea: ”La plimbarea cu barca, Geoană a discutat cu soțul meu cum ca ce ar fi sa fie deputat. Cristian și-a dorit sa intre in politica. Bine, nu si-a inchipuit ca o sa urmeze ceea ce a urmat. A intrat în acest joc din dorinta de a face chestia asta.

Am fost alături de el desi mi s-a parut un pic… și am zis hai să vedem și am mers mai departe pe ideea acessta.

Pe barca, ei au stabilit că urma la sfarsitul lui august o întâlnire a PSD undeva la Mangalia. Pentru a merge acolo… ne-am întors în România, sotul a mers acolo si l-a prezentat lui Radu Mazare ca sa candideze la PSD Constanta. Geoana l-a sunat din vara de acolo de pe barca, acolo au stabilit tot.

De pe barca, Mazare a fost de acord. Intre timp, Ionut Bazac i-a zis soțului meu ca trebuie să dea 100.000 de euro pentru campanie, promotionale, nu la partid, ci lui Mircea Geoană și i-a spus că Geoană îi cere acesti bani.

Eu v-am adus dovezi pentru niște plăți mai mari, eu acum v-am adus dovezi pentru banii ăștia importanți, 100.000 de euro pe care sotul meu i-a scos din contul nostru din banca si i-a dat Cameliei Bazac, in punga, pe care a zis ca ii duce lui Geoana. Sotul meu s-a gandit ca poate nu-i duce si a zis sa mergem impreuna. Nu, i-a zis, ma duc doar eu.

Cristian Rizea a facut un denunt la DNA in care a spus mai multe lucruri. Faptul ca a dat 100 mii de euro din contul familiei noastre doamnei Bazac si ea a spus ca-i duce singura la Geoana. DNA recunoaste ca banii s-au dat de catre Cristian, s-au scos din banca, in ce plic, tot este aici.

Deci se recunoaste ca acesti bani au plecat de la noi si au ajuns. Deci se recunoaste si ca i-a cerut, si ca i-a primit.

A dat acesti bani, s-au intalnit la Mangalia. Au fost la un festival, Callatis, dupa ce s-a terminat festivalul, au fost invitati pe o barca: Cristian, Geoana, Mazare, Nicusor Constantinescu. Au fost invitati pe iahtul lui Ioan Niculae, in port la Mangalia. Au servit sampanie, a fost o atmosfera relaxanta. S-a anuntat oficial candidatura lui Cristi la Constanta. Toate bune. El s-a dus la Constanta, erau sedinte, participa la ele. Cu 2-3 zile inainte sa se inchida listele cu candidaturile, s-a trezit chemat de Nicusor Constantinescu si i-a spus ca trebuie sa-i aduca repede 350 mii de euro ca sa inchida listele, pentru promotionale. Cristi nu a putut sa spuna, a iesit si l-a sunat pe Bazac. I-a spus: Am dat o data, mi se mai cere o tura. Bazac a inchis, l-a sunat pe Geoana apoi Geoana in 5 minute l-a si sunat pe Cristi si i-a spus nu-i nimic, pleci si candidezi la Braila. Asa a facut rocada cu Mircea Stanescu. L-a trimis sa discute cu Bunea Stancu si nu a fost nicio problema acolo. S-a promis mai mult.

A venit deja anul 2009. Cristi si-a dat seama ca i se sugera de catre Bazac… am mai facut inca o vacanta. In 2009, l-am invitat tot la Monaco, la restaurante. Ieseam seara. Apoi voia la club, ii placea sincer. Numai o masa e 6 mii de euro si ceva de baut. E cel mai vechi club din Monaco. Acolo voia Geoana. Bineinteles ca am probe. Avem si alte inscrisuri.”

A.A.: M-am uitat si eu pe ordonanta de la DNA si reiese clar ca ce a spus Rizea a fost verificat. De ce s-a clasat?

J. R.: ”Dupa 100.000 de euro, in ordonanta apare si suma de 200 mii de euro pe care sotul meu i-a dat-o lui Geoana prin familia Bazac pentru ca urma si campania pentru presedintie a lui Geoana si i-a promis lui Cristi ca va fi ministru. Avea un plan Geoana: sa fie ministru la Tineret, Sport undeva la 6 luni in care l-ar fi tinut premier pe Iohannis. Dupa cele 6 luni sa-l puna pe Bazac premier si Cristi sa preia Ministerul Economiei si Industriei. Asta i se promitea sotului meu. Bazac i-a promis asta. Erau discutiile dintre Bazac, Geoana si sotul meu.

Mai erau niste discutii ca domnul Niculae trebuia sa aiba niste preturi preferentiale pentru energie, gaze. Asa se discuta la intalnirile cu Geoana.”

Urmarește interviul VIDEO mai jos: