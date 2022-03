Mesajul lui Biden l-a vizat și pe președintele Chinei, căruia i-au fost deja transmise ferm consecințele pe care le va suporta, în caz că îl va sprijini pe Putin în războiul din Ucraina.

„Ziua de azi marchează o lună de când Rusia a început carnagiul în Ucraina. Foarte mulți ucraineni refugiați își vor dori să rămână în Europa, mai aproape de casele lor, însă, de asemenea, Statele Unite primește 100.000 de refugiați și se focusează pe reîntregirea tuturor familiilor afectate de război. Putin nu a obținut ce aștepta, și anume ca NATO să se destabilizeze. Am vorbit cu el în decembrie, în ianuarie, să fiu clar înțeles, el nu credea că noi vom rămâne uniți și vom susține cauza Ucrainei. NATO n-a fost niciodată mai unită ca astăzi. Putin a obținut exact inversul a ceea ce credea că va obține după invadarea Ucrainei”, a spus Joe Biden.

Întrebat dacă are informații specifice pe care i le-ar fi putut furniza serviciile legat de faptul că Rusia ar putea folosi arme chimice și ce răspuns ar avea din punct de vedere militar, Biden a replicat: „La această întrebare nu pot răspunde. Dar vom reacționa dacă Rusia va folosi arme chimice. Iar legat de întrebarea care vizează relațiile cu președintele Chinei, am avut o discuție foarte concentrată cu acesta, acum șase, șapte zile și consider că am fost clar, știe ce consecințe va suporta dacă ajută Rusia.”