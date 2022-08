În 6 ani de la lansare, No More Ransom, un portal online și, totodată, un parteneriat public privat, a ajutat peste 1.5 milioane de victime în recuperarea pe gratis a fișierelor criptate în urma atacurilor cu ransomware și peste 10 milioane de persoane au descărcate instrumente de decriptare. În prezent, inițiativa No More Ransom oferă 136 de instrumente gratis pentru 165 de variante de ransomware.

Conform Europol, cea mai bună soluție împotriva ransomware rămâne prevenirea prin măsuri precum back-up-ul regulat al datelor, actualizarea soluțiilor de securitate și a sistemului de operare, autentificarea two-factor sau atenția la click-urile efectuate. Victimele ransomware sunt sfătuite să raporteze situația și să verifice No More Ransom pentru instrumente de decriptare.