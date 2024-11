Eu am făcut eficientă primăria Oradea – primăria e un mall de servicii – Electrica, Poșta, toate sunt acolo, am copiat programul de la supermarketuri și se lucrează mai mult.

Sunt președintele PNL, m-au rugat colegii, am venit nepregătit în București, fără bagaj, dacă românii vor considera că e important un vot de centru dreapta voi rămâne la București.

Dacă a făcut ceva bun lumea politică e că a ținut o direcție pro-europeană și o stabilitate. Au greșit când nu au făcut reformele. Asta i-a înfuriat pe români, nu au generat încredere.

Noi salvăm România, nu lumea politică, dacă lumea politică nu înțelege că are responsabilități trebuie schimbată. Colegii nu ar fi apelat la mine, dacă nu erau în această situație nu pentru oameni, pentru valori. Și m-am gândit că dacă românii verifică ce s-a făcut în Oradea vor avea încredere în PNL.

Trebuie să ne asigurăm că acest guvern funcționează, așadar până la următoarea guvernare trebuie facem lucrurile să meargă, inclusiv cu PSD. Așadar noi nu ne vom ataca cu PSD, vom vorbi pe proiecte. Cu USR e nevoie de înțelegere și înțelepciune.

Epoca Iohannis s-a încheiat, partidul va fi condus de președinții lui, PNL își va lua decizii din interiorul partidului, așa a fost și la Bihor.

Nu toți colegii rezonează cu toate propunerile, dacă ar fi fost ușor, le-ar fi luat de mai mult timp.

Cineva va pierde posturi de conducere, noi avem pentru fiecare rețea câte o autoritate – gaz, apă, nu au venit așa, au fost puși de liderii din politică.

Prima dată trebuie făcută reforma statului, apoi faceți lucruri mici – e foarte greu să le ceri să facă curat oamenii când văd murdăria din politică.

Nu cred în oameni providențiali, e ca managementul proiectelor, dacă nu le spunem românilor ce îi așteaptă, avem deficite foarte mari, trebuie să facem reformă. Prefer să nu ne voteze oamenii dacă doar le creăm așteptăm – nu vrem să le creăm frustrări.

Nu am nimic cu bugetarii – lucrurile merg cu ajutorul lor.

Cei care muncesc în sectorul public sunt frustrați când văd oameni care n-au competență și sunt numiți direct directori în timp ce ei stau de 20 de ani în instituție și nu-i sesizează nimeni.

La Consiliul Județean aveam 10 juriști și am constatat că putem funcționa cu cinci. Și au făcut reducerile. Știau că dacă îi păstrează pe cei slabi trebuie să lucreze pentru ei.

Gândiți-vă că avem Autoritatea Electorală Permanentă.E o instituție cu vreo 500 de oameni în toată România. Întrebarea este ce fac oamenii ăștia între campanii electorale, timp de 3 ani?

Lucrurile astea trebuie să le corectăm, pentru că asta înseamnă performanță în sectorul public și respect pentru cei care sunt în sectorul public.

Eu nu am adus clienți de la de partid când am venit în instituție.Am lucrat cu oamenii pe care am găsit acolo. Dar i-am ridicat pe cei care erau performanți și oamenii au înțeles.

Oamenii vor să spună, da, am lucrat la Consiliul Județean Bihor și am făcut această centură și am lucrat la acest spital și stau cu fruntea sus.

Asta trebuie să facem și eu sunt convins că românii și cei care nu lucrează în sectorul privat vor avea încredere. Hai să-i respectăm pe oameni, altfel ne batem joc de ei.

Este nevoie de o alianță puternică. Dacă oamenii vor ca aceste lucruri pe care le spun și care nu sună bine, dar sunt corecte și cinstite, să fie puse în practică, există o garanție certă.

Votul pentru PNL duminică este un vot pentru modernizarea României, pentru responsabilitate și pentru aceste politici care îi respectă pe oameni. Îmi asum această chestiune în calitate de președinte. Eu n-am venit pentru funcții. Eu am venit să pun în practică niște soluții, dacă va fi posibil.

Cu cât axul central este mai puternic, cu atâta se poate face o majoritate mai stabilă.

Rămâne de văzut ceea ce vor hotărî românii duminică”, a spus Ilie Bolojan.