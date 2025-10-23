În marile orașe, mii de locuințe racordate la sistemele centralizate sunt lăsate în frig din cauza avariilor repetate și a conductelor vechi. Nevoiți să se încălzeazcă cu ajutorul caloriferelor electrice, oamenii plătesc facturi uriașe la curent.

În București, peste un milion de oameni depind de rețeaua de termoficare, însă sute de blocuri nu primesc deloc căldură, iar în alte zone apa caldă abia mai curge. Situația nu este diferită nici la Iași, Timișoara, Craiova sau Constanța.

Tot mai multe familii își cumpără calorifere și radiatoare electrice, dar confortul vine cu un cost uriaș. O garsonieră poate genera o factură de peste 500 de lei pe lună, iar pentru un apartament mai mare suma poate trece de 1700 de lei. Specialiștii recomandă prudență și reamintesc că fiecare grad în minus pe termostat poate însemna o economie de 10%.