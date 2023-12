Pentru multe familii din România, sărbătorile de iarnă sunt la fel de sărace ca în orice altă perioadă a anului. Crăciunul este umbrit de lipsa banilor, iar oamenii nu au ce pune pe masă. Copiii din familiile încercate zilnic își doresc doar sănătate și să termine școala ca să devină oameni de bază. Dincolo de masa de sărbători, românii care trăiesc la limita sărăciei au nevoie de case, haine și mâncare în fiecare zi. Echipa Realitatea și-a propus și acum, ca în fiecare an, să dea o mână de ajutor oamenilor care au nevoie. Nu am plecat singuri la drum și am fost ajutați să ajungem la acești oameni de motocicliștii de la Doomstriker România.

Prahova, satul Tataru. La o aruncătură de băț de București trăiesc câteva familii prinse parcă într-un alt timp. Unul care pentru noi, majoritatea, e necunoscut. Printre ei se află și nea Jean. Are 60 de ani și plânge. Mult. Când nu plânge, muncește cu ziua pentru câțiva lei. Vrea să aibă ce pune pe masă, dar această posibilitate îi vine din donațiile altora.