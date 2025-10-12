Începând de duminică, 12 octombrie, Uniunea Europeană introduce un sistem digital de control la frontieră pentru cetățenii din afara spațiului UE.

Noul sistem automatizat va înlocui treptat ștampila manuală și va permite monitorizarea mai strictă a intrărilor și ieșirilor din Uniune. Măsura va fi implementată în etape și în România, unde de duminică se aplică în patru puncte de trecere terestre și pe un aeroport, potrivit Poliției de Frontieră.

Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale, relatează News.ro. Noul sistem, implementat începând de duminică, 12 octombrie, pe o perioadă de şase luni de către statele membre, va înregistra în format digital intrările şi ieşirile tuturor cetăţenilor ţărilor terţe care se deplasează în Europa pentru un sejur de scurtă durată (90 de zile pe o perioadă de 180 de zile), relatează TF1. Acesta va înregistra într-un fişier comun numele, numărul paşaportului şi amprentele digitale şi va înlocui treptat sistemul actual de aplicare a ştampilelor pe paşapoarte.

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când”, a precizat Comisia Europeană vineri. La sfârşitul perioadei, adică la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate, iar ştampilarea paşapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice.

„Acest lucru ne va ajuta să ştim cine intră şi cine iese din UE”, a declarat în vară comisarul european responsabil cu migraţia, Magnus Brunner.

Implementarea acestui nou sistem de control se înscrie în cadrul proiectului „Frontiere inteligente” al UE, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea gestionării frontierelor externe ale Uniunii prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi a soluţiilor inovatoare.

Acesta va detecta în mod sistematic persoanele care au depăşit durata de şedere autorizată, precum şi cazurile de fraudă în acte şi de fraudă de identitate, subliniază executivul european, şi „va contribui astfel la prevenirea migraţiei ilegale şi la protejarea securităţii cetăţenilor europeni”.

Punerea în aplicare a sistemului, în discuţie de aproape zece ani, se va face treptat, astfel încât autorităţile de frontieră, sectorul transporturilor şi călătorii care sosesc în UE sau pleacă din UE să aibă timp să se adapteze la noile proceduri.

Dispozitivul suscită însă reticenţa unor companii de transport. Acestea se tem că va prelungi cozile la aeroporturi sau gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi-a exprimat îngrijorarea că acest sistem ar putea provoca „haos” în oraşul său, în special în gara St. Pancras, de unde pleacă şi sosesc trenurile Eurostar.

Autorităţile britanice au avertizat deja cetăţenii lor că vor fi necesare „câteva minute” de aşteptare suplimentare pentru ca „fiecare pasager” să treacă frontierele. Executivul european asigură că prin campaniile de informare şi acţiunile de sensibilizare va facilita implementarea sa, care se va desfăşura pe o perioadă de şase luni.

29 de ţări vor participa la implementarea noului sistem automatizat de control. Printre acestea se numără toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Ciprului şi Irlandei, şi toate statele membre ale spaţiului Schengen, cu excepţia Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei şi Elveţiei.