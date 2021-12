Trafic de droguri, prostituate și tutun de contrabandă pe filiera Chișinău- România, ca în Columbia cu Pablo Escobar și Mexicul lui El Chapo Guzman. Rețeaua de crimă organizată din România, cu tentacule în toată țara, este controlată de milionarii din umbră de la compania-simbol a contractelor de salubritate cu statul – Romprest: acționarul Andrei Dracea, milionarul fără chip Dragoș Dobrescu, directorul executiv Răzvan Duca Ghenoiu și administratorii Marian Bogdan Adimi și Orlando Valache. Cristian Rizea anunță APOCALIPSA, de la Chișinău – dezvăluiri explozive pe realitateadinmoldova.md.

Andrei Dracea, un medic născut la Moscova, este unul dintre baieții deștepti din Sănătate. Dracea a avut o bancă de celule stem la care au apelat sute de părinți pentru recoltări la nașterea copiilor lor. Din păcate, o anchetă a Consiliului Concurenței a arătat că firma lui Dracea nu era autorizată și astfel, părinții au pierdut definitiv urma probelor biologice recoltate bebelușilor. Lui Dracea i se mai spune și „domnul licitație la minut” reușind, aparent cu ajutorul oamenilor din Servicii, să câștige contracte bănoase cu statul.

Nici administratorul Romprest Bogdan Marian Adimi nu a fost lipsit de controverse. El a fost implicat în dosarul de luare de mită a fostului consilier prezidenţial Răzvan Murgeanu. Numele lui Bogdan Adimi s-a aflat în centrul unui scandal când jurnaliștii au dezvăluit că acesta a ajutat procurorii să strângă probe împotriva fostului vicepreședinte Romprest, Răzvan Murgeanu, făcând mai multe denunțuri la DNA Ploiești.

Mai mult, Evenimentul zilei a scris că relațiile lui Adimi cu DNA sunt mult mai vechi, acesta lăudându-se apropiaților săi că este nepotul Laurei Codruța Kovesi și apropiat al fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea. De altfel, potrivit flux24.ro, Walter a susținut, în 2017, că Adimi nu a obținut funcția din conducerea Romprest prin metode tocmai legale, apelând la șantaj și amenințări.

Dragoș Dobrescu este un controversat afacerist, membru al celebrului Grup de la Monaco – o comunitate informală de oameni de afaceri și politicieni cuplați la contracte publice, indiferent de culoarea guvernării. El a făcut și în 2018 o afacere profitabilă cu statul român, căruia i-a închiriat sediul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe când ministerul era condus de Rovana Plumb. De-a lungul anilor, numele lui Dobrescu a apărut în mai multe anchete jurnalistice legate de retrocedări suspecte. În „Afacerea Parcului Grozăvești”, Dragoș Dobrescu, unul dintre cei mai mari prădători imobiliari ai Capitalei, a acționat prin interpuși, potrivit jurnaliștilor de la Rise. Ar fi vorba despre niște contracte prin care Dobrescu, împreună cu Ramona Mănescu, la vremea aceea, secretar de stat PNL în Guvernul Tăriceanu și primarul de atunci al sectorului 6, Cristian Poteraș, au înstrăinat terenurile retrocedate în parc cu 13,6 milione de euro.

Revenind la rețeaua de droguri și prostituate de lux din România din zilele noastre, totul pleacă de la o fabrică din Chișinău, situată la 20 de kilometri de capitala Moldovei, în satul Sociteni: Balkan Pharmaceuticals. Drogurile și tutunul de contrabandă ajung în România prin concursul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și al șefului său, Victor Mariniuc. Culmea, avocata instituției, Mihaela Reznic, apără și contrabandiști de țigări, potrivit Reporter de Iasi. Drogurile sunt apoi preluate și aduse la București cu mașini de gunoi Romprest, prin Râmnicu Vâlcea, oraș paravan pentru firma de salubritate. Cine s-ar gândi să percheziționeze tocmai mașinile de gunoi? Odată ajunse la București, ele sunt distribuite mai departe și către alte mari orașe precum Constanța și Brașov.

Cappi di tutti capi ai caracatiței de droguri și sex sunt Bogdan Adimi, Duca Ghenoiu și Orlando Valache. Toți trei au început în 2010 cu trafic de prostituate de lux prin rețeaua soției lui Codruț Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Andreea Marta a fost arestată în 2012 pentru proxenetism și acuzată de procurorii DIICOT că a coordonat o reţea de prostituate, alături de sora ei, Maria Magdalena Lungu. Conform procurorilor, oameni de afaceri potenţi, persoane publice şi din lumea mondenă, dar şi fotbalişti au beneficiat de serviciile prostituatelor din reţeaua Andreei Marta. Aceştia, scria Gândul, cheltuiau sume foarte mari de bani pentru a organiza petreceri private, în special în străinătate şi în cluburi exclusiviste. Potrivit surselor citate de MEDIAFAX, Marta făcea „comenzi pentru virgine” în Republica Moldova, pentru care se plăteau şi câte 3.000 de euro, iar în Bucureşti gruparea ce trafica fetele obţinea şi 10.000 de euro. În 2016, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, Alina, a depus un denunţ penal la DNA în care a povestit despre faptul că, în luna martie a anului 2012, a asistat la discuţii în care se punea la cale asasinatul lui Codruţ Marta. Alina Măgureanu declară în denunţul făcut la DNA că autorii asasinatului sunt Dobrescu Dragoş şi Schwartzenberg Elan şi că la discuţia în care se vorbea despre eliminarea lui Marta a asistat şi un ofiţer SRI. De atunci, cazul a ramas nesoluționat, iar Codruț Marta încă este dat dispărut, nu mort.

Cheie în această nesoluționare este avocatul Iancu Toader, care a început ca angajat al cuplului Elan Schwartzenberg – Mihaela Rădulescu. Apoi, pentru că s-a facut util, a ajuns avocatul rețelei de prostitutie de lux și, ulterior, de trafic de droguri. Acum este, ați ghicit, avocatul firmei de gunoi Romprest.

Unul dintre șefii săi este Orlando Valache, care are o poveste de viață mai ceva ca a lui Pablo Escobar. A început ca șef al echipei de paparazzi de la Cancan și se ocupa cu fotografierea prostituatelor de lux și a politicienilor cu care acestea erau cuplate. În 2015, DNA a făcut descinderi la Can Can Tv SRL într-un caz privind trafic de influenţă și spălare de bani în care ar fi fost implicaţi politicieni şi patroni de presă. Au avut loc 26 de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov la firme, cabinete de avocatură şi la sediul unei instituţii publice. Orlando Valache a fost vizat în anchetă dar, pentru că în dosar apareau în ipostaze compromițătoare politicieni de vârf, totul a fost mușamalizat, iar Valache și-a văzut de crima organizată în continuare.

Ca în filme, acesta și-a cunoscut în acea perioadă sufletul pereche, Raluca Potecaru, actuala Raluca Valache. Născută în satul Orlea, județul Olt, Raluca a făcut școala la Alexandru Ioan Cuza, unde s-a îndrăgostit pe loc de fiul lui Paul Stănescu. Apoi, fata a ajuns mare la București și i-a cunoscut pe Don Juanul Codin Maticiuc, Cristi Dodel Tănase, de la Steaua, și pe jucătorul de națională Gabriel Torje. Acesta a ajuns și pe la DNA după o interceptare cu ghinion cu soția lui Codruț Marta. Tânăr și viril, acesta căuta companie între cantonamente și, până să o cunoască pe Raluca Potecaru, și-a încercat norocul și la Andreea Marta.

Raluca se dădea drept „ultima virgină din showbiz” și a fost asistenta lui Adrian Artene și a Ilincăi Vandici la emisiunea „Cancan Tv”. Acolo l-a cunoscut pe actualul ei soț, Orlando Valache, fostul șef paparazzi de la Cancan. A simțit bine că acesta este pe cai mari și a renunțat complet la titulatura de virgină când l-a luat de bărbat și i-a făcut doi copii.

O altă femeie importantă din viața de filme a lui Valache este Georgeta Voicu, fost procuror DIICOT până în 2016. După ce și-a luat gradele profesionale maxime fără examen, îngenunchind CSM prin Secția de contencios-administrativ a Înaltei Curți, fosta procuroare la DIICOT și-a dat arama pe față în 2016 și a trecut la roba de avocat prin prietenul ei Iancu Toader, avocatul rețelei prospere de trafic de droguri și prostituate de lux. Fără să țină cont că este femeie, Georgeta Vociu a pus umărul la extinderea rețelei până la baza americană de la Deveselu. Situația a ajuns pânî la urechile DIICOT, care a demarat o anchetă acolo, dar, ca de obicei, au căzut doar câteva capete mici de interlopi, iar peștii mari de la București, protejați și de fostul procuror DIICOT Georgeta Voicu, au scăpat basma curată. Acum, își văd bine mersi în continuare de treaba și, spre deosebire de Pablo Escobar și El Chapo Guzman, Andrei Dracea, Dragoș Dobrescu, Răzvan Duca Ghenoiu, Marian Bogdan Adimi și Orlando Valache pozează în continuare în prosperi oameni de afaceri, în timp ce dezvoltă tot mai mult caracatița de droguri și prostituate de lux.

Sursa: Realitatea de Realitatea din Moldova