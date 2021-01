Spovedania lui Cristian Rizea revine în 2021 la Realitatea Plus, de data asta cu o poveste despre cum a fost ales Victor Ponta în fruntea Partidului Social Democrat.

Cristian Rizea: Cristi Diaconescu s-a dus acasa, ne-a spus ca nu candideaza. Dar el bineinteles isi schimba opiniile, asa stiti cum e la el, alba-neagra. O sa va povestesc multe si de el. Iar Mircea Geoana era disperat. In momentul ala am trecut de partea lui Victor Ponta, era clar. Si mai e o celebra fotografie, cand din Hotelul Marriott, cu o seara inainte de congres, iesim pe usa aceea rotativa de acolo. E o poza data in ziarele vremii. Eu, Banicioiu, Liviu Dragnea si Cristi Burci. Am avut o intalnire, tot asa, pentru a aranja lucrurile si a vorbi cu lumea sa voteze cu Ponta. Dar Liviu Dragnea, un om politic desavarsit cu adevarata siretenie in politica n-ai cum sa rezisti daca nu esti asa cum a fost Liviu Dragnea cu toate ca i s-a intamplat si lui din pacate ce i s-a intamplat.

El, la congres, a votat cu Geoana, toata lumea stie lucrul asta. Dar el era in ambele parti, in ambele tabere, fugea de la noi la intalnirea cu Geoana si invers. Intalnirea a avut loc etajul 1, pana la 1 noaptea a durat la acel restaurant unde se pot vedea meciuri. Champion se numeste sau am uitat cum ii zice Oricum la etajul 1 la Marriott. Exista poza in ziar in care noi iesim .Liviu Dragnea locuia intr-un apartament vizavi de hotelul Marriott, intr-un apartament pe 13 septembrie. Eu l-am condus in seara aia ca am mai vorbit.

La acel congres, in care Ponta a fost ales presedinte, a fost aceeasi sceneta cu Vanghelie, cu Pandele. A venit Pandele cu niste ghicitoare, a fost un show asa, au fost 3 candidaturi. Au fost Mircea Geoana, Victor Ponta si Cristi Diaconescu. In ultimul moment si-a anuntat candidatura. Cu toate astea, intr-o pauza dupa luarile de cuvant, inainte sa se treaca la vot, Cristi Diaconescu a primit mesajul ca trebuie sa se retraga. George Maior, datorita lui… George Maior a scapat niste poze.

Mai mult de atat, Cristi Diaconescu a primit si un mesaj de la cineva, nu pe telefon, ci direct, in care i s-a spus ca daca nu se retrage s-ar putea dezgropa … Se va dezgropa, nu s-ar putea, dosarul pe care sotia lui il avea facut la Parchet privind mandatul ei de presedinte al EximBank. Exista un dosar care sta la sertar si, daca Cristi Diaconescu va deranja vreodata sistemul, acel dosar va iesi. In care Mariana Diaconescu, sotia domnului Diaconescu ca presedinte al EximBank, a deturnat 5 milioane de euro din anumite credite. Exista dovezi. Exista dosar, intrati pe Google.

Anca Alexandrescu: Toate aceste lucruri, despre care ne spui ca s-au intamplat in ziua congresului PSD pentru ca Victor Ponta sa castige presedintia PSD, au fost instrumentate de George Maior, care la acea vremea era deja directorul SRI.

CR: Bineinteles, si avea o forta foarte mare in 2010. Ganditi-va, i-au asigurat lui Traian Basescu al doilea mandat de presedinte, tocmai veneau pe cai mari, el cu Coldea. Va dati seama ce echipa faceau dupa sufrageria lui Oprea, cand ei l-au ajutat pe Traian Basescu sa iasa presedinte. Atunci a fost momentul cand au inceput abuzurile puternic in Romania, din partea celor 2, iar Cristi Diaconescu…

AA: De ce, pentru ca s-au intarit pe pozitii, datorita faptului ca i-au asigurat al doilea mandat lui Traian Basescu?

CR: Bineinteles! Ganditi-va, Traian Basescu, in momentul ala era dator la ei.

AA: Acela a fost momentul in care practic Basescu n-a mai putut controla lucrurile, iar acesti domni au pornit pe cont propriu si au putut sa faca ce vor in aceasta tara.

CR: Ca sa inchid discutia, la pauza congresului, Cristi Diaconescu a renuntat la candidatura. Daca ati mai vazut asa ceva… este incredibil. Un om politic care mai fusese in Guvern, in Ministerul Justitiei, in Ministerul de Externe. El a anuntat ca se retrage, nici macar nu a mai spus ca da voturile cuiva. Va dati seama ca a plecat cu coada intre picioare, n-a mai apucat sa candideze. Da, al doilea mandat al lui Basescu. In momentul asta baietii astia doi, George Maior si Florian Coldea, au prins o foarte mare putere. Gabi Oprea era si el alaturi parte din sistem, Kovesi, nu mai spun, era unealta lor. Chiar daca a facut un intermezzo in acea perioada pe la Parchetul General in acea perioada. Si cu Ponta, vreau sa va spun decizia ca Victor Ponta… George Maior l-a ajutat, a fost cel care s-a dus la Traian Basescu sa-l roage sa accepte ca Victor Ponta sa fie presedintele PSD. Stiu ce halucinant ce spun pentru ca…

AA: Dar de ce trebuia sa-si dea acordul Traian Basescu pentru cine sa fie presedinte PSD, nu inteleg

CR: Adrian Nastase a vrut sa candideze atunci dupa ce Geoana a pierdut alegerile prezidentiale. La Traian Basescu s-au dus Dorin Cocos si cu domnul Nicolae Dumitru sa-i spuna lui Traian Basescu sa-l accepte pe Adrian Nastase, dusmanul lui, sa-l lase sa candideze, ca sa stiti. Traian Basescu a spus sub nicio forma. In acel moment a intrat George Maior, care stia toata combinatia. Maior l-a sustinut pe Ponta, iar lui Traian Basescu i-a convenit sa aiba un pisicut in curtea PSD, pe care il putea controla prin sistem, asa credea el atunci.

AA: De controlat a fost controlat, dar nu de Traian Basescu, ci de sistem.

CR: Traian Basescu s-a considerat un tatuc al sistemului. Asa a fost, numai ca tarziu si-a dat seama ca sistemul l-a tradat apropo de pozele de la Paris cu Elena Udrea.

AA: Acela a fost momentul in care practic Traian Basescu a fost neputincios, pentru ca din raportul… si am informatii 100% sigure din raportul pe care Basescu l-a avut pe masa indica foarte clar ca autorul realizarii acelor fotografii si a publicarii lor era Florian Coldea. Si n-a avut puterea sa-l demita pe Florian Coldea.

CR: Da, asa este! Acele poze au fost facute de asa-zisi paparazzi, chipurile… Can-can, ca se numesc de la Gandul. Radu Budeanu e un executant. Ca sa-si plateasca libertatea pentru faptele penale pe care le-a facut sta in genunchi in fata sistemului si face tot ce i se spune.