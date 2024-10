Bomba anului detonată în direct la Culisele Statului Paralel. Dan Diaconescu a povestit, în studioul Realitatea PLUS, detalii spectacuoase și puțin cunoscute despre felul în care i-a cunoscut pe oamenii caracatiței coldise, avocatul Trăila și generalul Dumbravă, dar și despre cum oamenii lui Adrian Năstase au vrut să-i cumpere televiziunea OTV, iar statul paralel l-a vrut candidatul „perfect” în locul lui Klaus Iohannis. O parte din dezvăluirile sale au fost contestate, într-o intervenție în direct în emisiune, de către de fostul președinte Traian Băsescu.

Dan Diaconescu: Timp de 12 ani am fost atacat, linșat, acuzat, chiar și de colegi din presă, fără a avea ocazia să mă apăr. Poate tinerii nici nu știu, puteam să fiu candidatul perfect al statului din anii 2010 și am refuzat!

Am cu 15 kilograme mai puțin, mi-au murit în acest timp atât tatăl, cât și mama.

NU mă așteptam ca toate televiziunile să preia numai ce era rău la OTV, poate mai greșeam și nou, eram TikTok-ul acelor vremuri

TOATE BUNURILE TELEVIZIUNII OTV AU FOST EXECUTATE DE FIRMA DE AVOCATURĂ A LUI DORU TRĂILĂ (avocatul mafiei coldiste)

În anii 2000-ui nu aveam așa ceva. Dar vreau să spun ceva foarte important. Mai țineți minte OTV? Fiecare, poate, dintre cei care ne vedeți acum, aveți o amintire cu OTV. Mai bună, mai răa, nu contează. Vă culcați și vă trezeați noaptea cu mine.

Cazul Elodia și așa mai departe. Ei bine, OTV-ul ăla, când a fost închis, OTV însemna o firmă, un SRL, o companie care avea niște clădiri, ca orice televiziune, ca orice întreprindere.

Știți că toate aceste bunuri au fost executate, au fost luate de o firmă de avocați a domnului Doru Trăilă? Și vreau să vă spun ceva și mai important de atât. Adică astea o să le puteți verifica. 13 proprietăți. Terenuri, clădiri, studiouri, plazme, luate de domnul Trăilă. Bine, am zis că legea îi dă dreptul să facă un fel de executor, firma de avocaturi, împreună cu o firmă a unor executori.

Dar pe cine a reprezentat domnul Trăilă când a executat?

Banca Română de Dezvoltare.

Eu glumeam cu George Simion, el este mult mai tânăr, că sunt omul din spate. El mă suna și-mi spunea <<domnule președinte>>, eu îi spuneam, <<George, nu mai glumi așa, că telefoanele mele sunt ascultate!>>”

În 2017 eram acasă, au venit niște cetățeni la mine și i-au zis că trebuie să-i ajut, că au luat o linie de credit de la o bancă, iar la un moment dat banca ne-a închis linia de credit. Au dat banca în judecată și aceste procese au în prealabil o procedură de mediere și oamenii au primit un mediator, acesta i-a invitat la un hotel, era un litigiu de 10-15 milione d e euro. Între oameni băncii în capul mesei, au început să schimbe cărți de vizită, cei de la firmă cereau să deblocheze lina de credit, banca nu si nu! Unul dintre prietenii mei s-au uitat la cel care stătea în capul mesei și s-a uitat pe cartea de vizită, scria general (r) Dumitru Dumbravă.

Ei fac așa ceva, se folosesc de oameni, îi intimidează, dar aceștua defectează până la urmă, așa cum se întâmplă acum, cu toate dezvăluirile pe care dvs. le faceți despre statul paralel.

ADRIAN NĂSTASE ȘI TENTATIVA DE PRELUARE OSTILĂ A OTV

OK, se închide televiziunea. Lumea puțină și aduce aminte. OTV-ul de atunci nu era OTV-ul care s-a închis în 2013. Îl sunam atunci pe președintele țării, domnul Iliescu, și Dânsu îmi răspundea foarte amabil și spunea, dar nu e treaba mea, adică se ajunsese la primii indici ai ceea ce urma. Nu știu cum să-i zic, statul ăsta mic, mafiot, avea așa un prim germene. Și domnul președinte, care nu prea vorbea de felul său și spunea doar, nu, nu, era un om foarte înțelept în comandurile telefonice, de data asta mi-a spus, nu este treaba mea, este treaba lui Adrian.

Adrian ăsta era prim-ministru atunci. Nu vreau să mai intru în detalii, cert este că un an și jumătate mai târziu s-a redeschis televiziunea OTV.

Dan Ion Popescu a avut un rol pozitiv în povestea asta, a încercat să medieze conflictul și a încercat să redeschidă televiziunea. Cel mai important rol în redeschiderea televiziunii l-a avut Adrian Păunescu, dacă vă vine să credeți, era idolul meu înainte de 89.

L-am sunat pe Ion Iliescu și i-am zis <<domnu` președinte, mi-au închis televiziunea>>. Și el, zice, <<Nu eu, nu eu>>. Și eu zic <<Dar cine e mai tare ca dvs în țară?>> si el a zis „Adrian!” și a închis. Mi-am făcut curaj, l-am sunat pe premier (Adrian Năstase), mi-a răspuns, era pe undeva în străinătate, se auzeau voci și i-am spus, <<Domnule premier, mi-au închis televiziunea>>. Și el zice <<Mergi la un notariat sau mergi si întâlnește-te cu cineva>>. Eu am crezut că glumește, cum să-mi zică premierul țării, la telefon, să vând televiziunea?

Nu am dovezi ca să spun, fiindcă erau doar discuții si mi se spunea, uite, tu ai o televiziune, bravo, foarte bună, dar nu ai vrea să ai o televiziune și mai mare? Și eu zic, bă, aș vrea.

Anca Alexandrescu: Au fost niște oferte serioase în sensul ăsta de la ce? Din zona politică, zona serviciilor, de unde?

Din zona politică, doar că politicienii mă trimiteau la niște oameni de afaceri care urmau să execute…

A.A.: Politicieni din zona cui? Zona PSD-ului?

Din zona PSD-ului, da. Trebuie să spun că pe timpul am avut numai cu PSD-ul…

A.A.; Domnul Hrebenciuc, de exemplu, v-a făcut vreodată propunere? Nu. Dan Ioan Popescu, cine? Că ei erau atunci mai mari în politică.

Haide să vă dau așa niște… Nu, Dan Ioan Popescu, nu. Să zic din jurul lui Adriană Năstase, dar nu am o probă să spun, se vorbea că există o camarila lui Adriană Năstase, se dădeau și nume, Bittner, nu știu ce, au decedat, mă rog, parte dintre ei, dar vă pot spune cu certitudine că mie, mi s-a oferit pe OTV nu o sumă de bani, fiindcă am fost întrebat, cât vrei pe 60% din OTV?

Și eu am spus, nu vând, tata și mama, nu-ți de acord, nu știu ce, lăsați-mă și pe mine în pace. Ce, dar câtă publicitate primești tu pe lună? Și eu am spus o sumă, cum erau banii de atunci, nu știu, ceva, niște dolari, mii, zeci de mii sau…

Și ei au spus, ne vinzi 60% și de a doua zi vei avea mulți bani, mulți bani, că uite, toate butoanele sunt la noi, toate butoanele sunt la noi. Și eu așa m-am gândit repede. Acum, eu nu sunt chiar așa foarte prost, deși mă cred prost ăștia care vor să-și bată joc de mine din serviciu și din…

Și zic, nu vă supărați, dacă vă dau 60% mâine, e ca și cum, mie, eu am o casă și vă dau dumneavoastră și dumneavoastră mâine mă dați afară din casă. Și spuneți că puneți niște garoafe la fereastră, nu știu, și o îmbunătățiți. Ce garanție mai am eu după ce le dau 60% că ei mai îmi dau vreun bani, bă, dați seama, ei mă puteau izgoni automat din companie.

Mă rog. Și au zis, <<A, ești un obraznic, ești un impertinent!>>. Și m-a urmărit treaba asta, în general, cei din serviciile secrete și cei din politica de rang înalt, mi-au spus mereu asta.

OMUL LUI BITTNER MI-A PUS O PUNGĂ CU BANI PE MASĂ, AM REFUZAT

Ne-am întâlnit într-o vilă, mi-a pus pe masă o pungă cu bani și zice: <<Uite, ai aici 300 de mii de lei, pentru televiziunea aia a ta, e un morman de fiare>>. Și eu i-am zis <<Nu, mulțumesc!>> A rămas surprins, nu se aștepta la răspunsul ăsta.

CANDIDATUL PERFECT AL STATULUI MAFIOT ROMÂN

„Când am venit spre emisiune am trecut pe lângă un bloc care acum valorează 50 de milioane de euro, pe care oamenii din Cupola, cei care conduc Statul Mafiot Român, puterii mafiote) mi l-au oferit pe vremuri. Un cetățean a venit să mi-l ofere, ca să bat palma cu Diavolul, ca să fiu candidatul perfect, ca să fiu în locul domnului Iohannis. Dacă luam atunci blocul, acum veneam aici in calitate de președinte al României. S-a întâmplat prin 2010-201211.

Cum căutau ei un candidat perfecte pentru a conduce țara. La momentu, 2009, eu încercam să-mi dezvolt afacerea și am deci să-mi fac și o televiziune DDTV. Și i-am făcut un promo cu un anunț important pentru țară, în fiecare zi număram câte zile au ai rămas. Eu nu i-am dat seama că acele 84, 83 de zile coincideau cu data limită pentru depunerea candidaturii. Îmi mai ziceam oamenii ce bine ar fi, dar e nu mă gândeam, eu eram cu Elodia, politica nu se mai căuta. Și, acu țineți-va bine si să mă asculte si cei 14 care candidează acum: la o zi după ce a făcut acel promo, aveam deja acel dosar de șantaj în care era implicat un coleg si eu din martor am devenit inculpat

Apoi m-a sunat cineva, o persoană importantă, m-a sunat seara, că așa sună ei, daca ne pume vedea. I-am zis că am emisiune, că termin pe la 3 noaptea, a zis să ne vedem atunci. N-am putut să-l refuz, sunt și eu om, așa că m-am dus. Știți ce mi s-a spus? <<Scoate promo ală de pe post și-ți dăm ceva la schimb!>> Eu și uitasem de promo, că eram cu Elodia, la care omulu îmi zice <<Du-te la seif si ia-ți de acolo cât crezi!>>, el trăgea din trabuc si zice <<Ești destul de tânăr, acum trebuie să sprijinim pe altcineva>> și atunci eu m-am prins că e vorba de președinție

Atunci m-am prins, dar în loc să-i spun adevărul că e vorba de un canal de desene animate, m-am ridicat în picioare, i-am spus <<Excelență, o să scot promo!>>, am sunat și le-am zis să-l scoată.

Ce credeți că se întâmplă?

A doua zi, dosarul în care începuse urmăritea mea penală, în urmă cu o săptămâă, era deja clasat. Adică statul mafiot avea onoare pe vremea aia, dacă făceai ce-ți cerea își respecta promisiunile.

PONTA, MOARTEA PROCURURORULUI PANAIT ȘI PRIETENIA DIN ZILELE DE AZI CU ADRIAN TĂRĂU

La un moment dat îl aveam pe Adrian Tărău invitat în emisiune, acesta fiind acuzat că l-a omorât pe procurorul Panait. Cei mai tineri, poate ați văzut un film despre moartea procurorului Panait. La Oradea era prefect domnul Tărău. Și fiul său, Adrian Tărău, este arestat în traficul motorină de către procurorul Lele. Adriană Năstase apare la televizor și, ca premier, spune <<Eu nu cred în arestările de vineri-seara!>>. Și atunci se mobilizează tot parchetul, că atunci era pe față Dacă a zis Adriană Năstase că nu crede în arestarile de vineri-seara, atunci Tărău junior trebuie eliberat. Și s-au dus și l-a eliberat. Și acesta a plecat în America. A fugit, cum se spune. Bine, a plecat legal, că nu era urmărit.

Și acum s-au dezvănțuit toți împotriva procurorului Lele, care, vezi doamne, făcuse o faptă abominabilă. A plecat de la București un desan de procurori condus de procurorul Panait. Un om tânăr, așa, în forță. Și a mers peste procurorul ăsta Lele, să-l aresteze. Ce credeți că face procurorul Lele? Eu eram la Tele7 ABC, mă sună și zice Dom’le, să-mi trimiteți și mie o echipă, că am percheziție În casă. Dar eu ce echipă să-i trimit? Și-am vorbit cu o televiziune din Oradea, TVS Ceva de genul, poate să confirme.

Și s-au dus ăia cu un cameraman într-o percheziție Era un caz insolit. Procurorul Panait s-a speriat. Și a ieșit așa un scandal, încât Panait și-a dat seama că Lele are dreptate Când l-a arestat pe Tărău. Panait S-a întors la București. A raportat Rodică Stănoiu sau nu știu cine era ministra a justiției, care i-a zis <<Ești un nepriceput. Să-ți faci cerere de concediu și o să te disponibilizăm>>. Și a ajuns acasă. Teoria oficială în dosar este că s-a sinucis. Mătușa lui Panait spune că nu s-a sinucis, că a fost aruncat.

Câțiva ani mai târziu fugarul Tărău se întoarce în țară. Și pentru mine a fost o exclusivitate să povestească, nu știu ce, ce-a făcut el. Cum a câștigat, că a câștigat la CEDO împotriva lui Lele și așa mai departe. Ei bine, Tărău în emisiune și era programat domnul Ponta, care la început era șeful corpului de control al guvernului. Zice <<Nu mai vin la televiziunea asta ta!>>. De ce domnul Ponta? <<Păi cum tu primești infractori din aceștia care mi-a omorât mie cel mai bun prieten?>>

Așa zicea Ponta atunci, suntem cu povestea 2007-2008. <<Tărău ăsta l-a omorât pe Panait, cel mai bun prieten al meu. Cum vine ăsta care mi-a omorât mie prietenul!>>.

Eu am dat filmul înapoi Astăzi suntem în 2024. Și astăzi Tărău este cu cine credeți la Istanbul, bot în bot? Cu domnul Ponta. Bun, dreptul lor, bravul lor!

TRAIAN BĂSESCU RIPOSTEAZĂ: ”MINICIUNI!”

Întrucât in cadrul emisiunii Dan Diaconescu a afirmat că banii rămași în urma răpirii jurnaliștilor în Irak au fost împărțiți în fața lui Traian Băsescu, fostul președinte al României a intervenit pentru a lămuri situația:

Traian Basescu: Cred ca nu am mai vorbit cu domnul Diaconescu de vreo 15 ani. Eu pot intelege stresul, tensiunile prin care a trecut domnul Diaconescu, dar nu pot accepta sirul de fantezii pe care le exprima fara a le clarifica.

In primul rand ati spus ca la mine in birou s-au impartit bani ramasi din Irak, de la ziaristi.

Dan Diaconescu: Nu am spus ca la dumneavoastra, am zis ca intr-un birou important.

Traian Basescu: Nu, ati spus ca la mine in birou s-au impartit banii. Daca sunteti cinstit, asa cum va prezentati, spuneti numele unui om in afara de Coldea si de mine. Mai spuneti numele unui om, mai ales ca spuneti ca au fost oameni de afaceri, spuneti numele unui om care a fost acolo.

Dan Diaconescu. Nu cunosc. Eu cunosc, din doua surse oameni care mi-au povestit ca s-a intamplat asta dar sursele nu erau de fata.

Traian Basescu: Domnul Diaconescu, mai este un general Iliescu care si el are cate doua trei surse. Dar poate spuneti si un adevar. Mai spuneti si un om, inafara de Coldea, care a fost acolo si pe care sa il putem suna sa spuna „da, domnule, asa a fost”

Dan Diaconescu: Deci dumneavoastra spuneti ca nu s-au dat bani pentru eliberarea ziaristilor

Traian Basescu: Nu deturnati subiectul. Dumneavoastra, domnul Diaconescu, spuneti ca in biroul presedintelui Romaniei banii ramasi au fost impartiti de Coldea la toti cei care erau acolo. Mai spuneti inafara de Coldea un nume.

Anca Alexandrescu: Au ramas bani?

Traian Basescu: Doamna, discutam despre o prostie nu discutam despre dat bani. Asta e o inventie probabil jurnalistica pe care au preluat-o oameni dezinformati sau oameni care vor sa faca o propaganda negativa. In orice caz, domnul Diaconescu, nu cu o minciuna o sa va reparati imaginea.

Anca Alexandrescu: Domnule presedinte, e important sa lamuriti si alta acuzatie, si anume ca aceasta operatiune a fost o inscenare propusa de Omar Haissam.

Traian Basescu: Este o minciuna, eu nu am participat la nicio discutie cu Omar Haissam la pregatirea unei inscenari.

Anca Alexandrescu: V-ati intalnit vreodata cu Omar Haissam?

Traian Basescu: Sa lamurim un lucru. Domnul Diaconescu spune ca l-am chemat pe tanarul ofiter vorbitor de limba angelza si i-am spus te duci in Irak, ca oamenii de afaceri i-au dat bani. Pai domnul Diaconescu, operatiunea a fost condusa de un general de la SIE, Serviciul de Informatii Externe si nu SRI. Iar operatiunea a fost condusa de generalul Isac, daca vreti sa aveti o informatie corecta.

Dan Diaconescu: De ce l-ati avansat pe Coldea ulterior?

Traian Basescu: Coldea a fost un ofiter pe care eu am vrut sa il promovez ca ofiter de generatie tanara. A participat la operatiunea din Irak, care nu a fost o operatiune usoara, si pentru asta l-am avandsat

Anca Alexandrescu: Nu mi-ati spus daca v-ati intalnit vreodata cu Omar Haissam?

Traian Basescu: Cred ca m-am intalnit cand a anuntat ca el poate sa aduca ziaristii. A venit la Cotroceni a spus ca el poata sa aduca ziaristii si i-am zis ”Mars, nu sunt de acord”. Nu era treaba lui, era treaba statului roman sa isi recupereze cetatenii

Dan Diaconescu: Este adevarat ca ne chemati noaptea in birou si ne spuneati ca o sa fie omorata Marie Jean?

Traian Basescu: Pe dumneavoastra nu imi aduc aminte sa va fi chemat. Faceti o confuzie. La Cotroceni in acea perioada au stat in continuu ziaristi, zi si noapte. Eu am avut dialog cu ziaristii continuu. Era o presiune si de presa, si publica extraordinara sa dam tot timpul informatii. Nu va puteti plange ca ziarist ca in acea perioada nu ati avut dialog cu mine.

Anca Alexandrescu: De ce dosarul rapirii a fost secretizat?

Traian Basescu: Foarte probabil ca multi ani o sa ramana secretizat. Pentru ca sunt oamenii, surse de informatii. Nu va spune nimic faptul ca a fost o echipa combinata SIE si SRI. Sunt lucruri care nu pot fi facute publice, cat timp traiesc oameni care au participat la aceasta operatie.

As vea sa mai adaug ceva foarte important, sau care domnului Diaconescu i se parea foarte important de l-a transformat la fabulatii. Cum Coldea a venit cu mine la OTV si a furat tortul. Domnul Diaconescu, SRI nu are in atributiuni protectia presedintelui. Ati putea fi credibil daca nu ati spune atatea minciuni. Coldea nu a fost niciodata pe langa mine. Ceva e in neregula cu amintirile dumneavoastra, domnul Diaconescu.