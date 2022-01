Liderul senatorilor liberali consideră că situația facturilor uriașe la gaze va fi rezolvată, dar pentru acest lucru este nevoie de o abordare cu calm a problemei. Daniel Fenechiu crede că nu va exista niciun caz de client debranșat din cauza neplății facturii la energie.

„Nu cunosc niciun băiat deștept care să fie „abonat” la afacerile din energie. Spre deosebire de alții, nu sunt specialist în energie, nu mi-aș permite să par atoateștiutor. Cel care trebuie să dea explicații este cel care are informațiile. Eu știu ce am văzut în spațiul public. S-a luta decizia intervenției pentru lunile februarie și martie, știu că sunt 2,2 milioane de facturi pe care Eletrica le anuleaza și se face o reverificare a tuturor facturilor. Nu știu dacă refacerea facturilor se va face la îndemnul autorităților. Eu la gaze am și acum un excedent, iar la lumină nu mi-a venit factura mărită. Am selectat o ofertă, mi-am încheiat un contract cu furnizor. La părinții mei, la țară, a venit o factură semnificativă la gaze. Noi, familia, ne ocupăm de factura prinților, dar suntem interesați ca prețul să fie unul corect. Trebuie să privim cu calmul necesar această criză. Oamenii din guvern sunt preocupați să rezvole problema. Un cetățean care vede o factura mărită are posibilitatea să vorbească la ANPC sau cu furnizorul. Sunt discuții de stornare a cestor facturi, nu știu dacă este o decizie forțată în acest sens. Sun convins că aceasta situație va fi rezolvată, nu va fi debranșat niciun consumator. Pe noi nu ne adună nimeni la PNL să discutăm despre facturile la gaze. Lăsăm specialiștii să facă asta”, a declarat Daniel Fenechiu în emisiunea „Legile Puterii”.