Citeste mai jos care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a-ti putea da seama ce s-a intamplat.

Nu mai gasesti un prieten/a pe Facebook. Deloc. Si nu stii ce s-a intamplat. Cel mai important, nu apela la aplicatiile sau site-urile care sustin ca iti pot arata cine te-a blocat. Ele vor doar sa obtina acces la informatiile tale personale. Ei bine, s-ar putea ca prietenul/prietena sa-ti fi dat block. Sau contul lui/ei sa fie suspendat pentru ca a incalcat regulile Facebook sau pur si simplu si-a sters contul.

Ca sa-ti dai seama daca ai fost sau nu blocat, cauta cel mai recent mesaj pe care ti l-a trimis persoana respectiva si incepe o conversatie. Daca persoana respectiva iti raspunde, atunci nu ai fost blocat/a. De ce? Pentru ca atunci cand un utilizator Facebook foloseste optiunea Block, atunci nu mai primeste nici un mesaj de la persoana pe care a blocat-o. Daca nu raspunde, atunci e clar: ai fost blocat/a.

Dar, pentru mai multa siguranta, continua sa investighezi. Ce faci mai departe? Pentru a vedea daca ai fost sau nu blocat/a, cauta persoana respectiva in bara de cautare cand esti logat/a. Daca gasesti persoana respectiva, relaxeaza-te, nu ai fost blocat/a.

Cand cineva foloseste optiunea block, nu ai posibilitatea sa o gasesti pe Facebook. Ar mai fi un motiv pentru care nu poti sa dai de el/ea: si-a schimbat setarile de condidentialitate. Dar nu trebuie sa te opresti aici. Cauta persoana respectiva pe Google atunci cand nu esti logat pe Facebook.

Daca reusesti sa dai de persoana respectiva atunci cand nu esti logat, inseamna ca … esti blocat/a. Treci mai departe. Iesi din contul de Facebook si cauta persoana pe Google. Daca Google a gasit-o, da click pe link. Apoi, intr-o fereastra separata intra pe Facebook.

Intoarce-te la linkul pe care l-a generat Google si da click. Este diferit? Iti arata altceva decat ai vazut inainte? Iti spune ca profilul nu exista? Daca e asa, atunci ai fost blocat/a. Daca nu gasesti persoana respectiva in Google, nu te panica. Se poate sa-si fi ajustat setarile in asa fel incat motoarele de cautare sa n-o gaseasca sau pur si simplu profilul nu a fost inca indexat de Google.

Mai poti sa intrebi prietenii comuni daca persoana respectiva e activa pe Facebook. Daca raspunsul este pozitiv, atunci stii deja de ce nu o mai gasesti.