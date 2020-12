Mafia gunoaielor, din nou la Realitatea PLUS! Un martor protejat dezvaluie detalii din interiorul companiei Romprest, intr-un interviu EXCLUSIV pentru emisiunea „Culisele statului paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Veti afla secretele miliardarului fara chip si ale sefului paparazzi-lor. Dragos Dobrescu si Radu Budeanu, fata in fata cu Florian Walter. Povestea afacerii evaluate la peste 160 de milioane de euro. De unde stia Budeanu ca Walter va fi arestat?

Anca Alexandrescu (A.A.): Bună ziua, doamnă, mulțumesc că ați venit la Culisele Statului Paralel, unde se spun toate adevărurile. De câteva luni de zile noi am inceput o campanie de dezvaluiri si printre subiecte au fost si Romprest si Florian Walter. Totul a pornit de la un interviu pe care fostul deputat fugar Cristian Rizea în care a povestit despre o increngatura: Dragoș Dobrescu, Radu Budeanu, a povestit Cristian Rizea despre cum acesti domni au incercat sa îi fure compania lui Florian Walter. Să înțeleg că dvs ati fost apropiata de dl Walter si cunoasteti toate aceste lucruri in amanunt, ne-au cerut probe, ne-au cerut pe toate canalele sa ne blocheze sa nu mai vorbim despre ei. Se tem foarte tare, e clar acest lucru, as vrea insa sa va intreb, pentru ca noi o sa va protejam, stim cu ce se ocupa acesti domni. Si vrem sa va oferim protectie toatala tocmai ca adevarul sa fie spus pana la capat. Aș vrea să vă întreb cand ati ajuns in preajma lui Florian Walter.

Martor (Anonimă): Buna ziua, vă multumesc ca ati acceptat conditiile mele in care am vrut sa apar si sa particip la aceste dezvaluiri si sa spunem adevărul si tot ce fac acesti baieti. În preajma lui Florian am ajuns cu multi ani in urma cand ridica si punea bazele Societatii pe care acesti „domni” vor sa i-o fure. Vorbim de Dragos Dobrescu, Radu Budeanu, Orlando Valache, Adimi Bogdan, sunt oameni care au fost foarte aproape de Florian si ulterior si-au schimbat interesele vrand sa ia pozitia, firma, viata, bani, tot.

A.A.: Averea lui Walter, daca consultam istoria…, m-am documentat, a explodat as putea spune odata cu cresterea Companiei Romprest. Lucrurile au mers bine pan la un anum moment, compania s-a dezvoltat, a avut foarte multe contracte, domnia sa a fost implicat si in contracte cu fotbalul si alte domenii, insa acesta a fost domeniul cel mai pregnant cu care s-a remarcat, brusc insa din 2014 lucrurile pare ca s-au deteriorat, cumva coincide aceasta perioada cu venirea in actionariatul firmei a domnilor Dragoș Dobrescu si Radu Budeanu, ce s-a intamplat atunci?

Anonimă: Exact, aveti dreptate, odata cu aceasta intrare in societate a celor doi apare subit un control ANAF la sfarsitul anului 2014, control care sta la baza dosarului deschis de DIICOT – Ploiesti, acest control e precedat de discutia de la Snagov despre care ati si vorbit: dintre Florian, Dragos Dobrescu, Marian Măgureanu.

A.A.: Deci dvs confirmati acea intalnire pe care Marian Măgureanu a povestit-o in acea declaratie de martor.

Anonimă: Sigur. În momentul care dumnealor sustin ca Necula posibil sa fie arestat, ar trebui sa fie arestat, ulterior apare si acea scrisoare de care ati si vorbit. Trimisa de Dobrescu lui Florian.

A.A.: Ati vazut scrisoarea?

Anonimă: Da, am si o copie, aceasta scrisoare nu am vazut o doar eu. Au vazut o apropiatii, sora mea, angajati ai Romprest. Stiu despre ea, au si vazut o.

A.A:: Dl Walter v-a spus ceva despre aceasta scrisoare? A comentat-o dupa ce a primit-o?

Anonimă: Da. Considera ca si-a dat seama ca a facut o greseala prin introducerea lor in firma

A.A.: Adica chiar dl Walter i-a adus in firma pe Dobrescu si pe Budeanu?

Anonimă: Daa. Surprinzator dar da. Societatea crescuse la momentul ala destul de mult, Florian credea ca nu mai poate face el mai mult de atat pentru societate si ca ar avea nev de parteneri noi care sa sustina dezvoltarea Romprest. De altfel, Budeanu s-a laudat cu aducerea contractului pe S5 fiind prieten cu fiul lui Oprescu. Acest contract, vor sari pe dvs ca nu e adevarat, dar acest contract a existat. Romprest a facut deszapezire si a ridicat gunoi din Sectorul 5, acel contract nu e cu S5 cu Primaria S5, e cu PMB, contract semnat de catre Oprescu.

A.A.: Asa s-a laudat dl Budeanu?

Anonimă: S-a si materializat aceasta.

A.A.: Voiam sa confirm ce spuneati pentru ca eu atunci lucram la PMB cu Oprescu, a fost un scandal intreg atunci cu partea de deseuri din S5, intr-adevar n-avea cine sa faca salubrizarea si deszapezirea a fost o situatie delicata, si da, intr-adevar, contractul s-a facut la PMB cu Sectorul 1! Dar de aici si pana la legatura cu fiul lui Oprescu e distanta lunga. Cum ar fi putut dl Budeanu sa faca acest lucru?

Anonimă: Tipic santaj, aveau ceva…niste relatii d-ale lor pe baza de santaj, s au descurcat.

A.A.: Adica l-a santajat pe fiul lui Oprescu, Dragos Dobrescu ca sa obtina acest contract?

Anonimă: Printre altele…

A.A.: Aveti cunostinta si cu ce l-a santajat?

Anonimă: La acest moment as prefera sa nu intram in acest subiect.

A.A.: Deci inteleg ca o sa-mi promiteti ca o sa mai existe si un episod 2.

Anonimă: Cu siguranta! Daca nu mi se intampla nimic.

A.A.: Cât mie nu mi s-a intampalt nimic, sunt convinsa ca totusi autoritatile statului in sfarsit se vor sesiza si vor cerceta, pentru ca noi nu suntem instanta, dar aducem lucrurile aici si trebuie cercetate de stat si sa traga concluziile. Dar de ce s-au stricat relatiile Walter-Dobrescu-Budeanu?

Anonimă: La acel moment, D.Dobrescu, dupa ce a intrat, apare acest control subit al ANAF, care noi, si mai ales Florian credea ca a fost comandat de catre D. Dobrescu.

A.A.: Cum ar fi putut D Dobrescu sa faca asta?

Anonimă: Prin simplii functionari se poate vedea in dosarul lui Florian facut de DIICOT Ploiesti care la acest moment nu mai stim nici noi unde se afla, nu se mai stie nimic de dosarul lui Ploiesti pe Romprest.

Sunt declaratii ale celor de la ANAF, cei care au instrumentat si controlat societatea in 2014.

A.A.: Vedeti dvs, Marian Măgureanu povestea in declaratia de martor ca la întalnirea de la Snagov in martie 2015 sau… era scrisoarea in decembrie 2014…

Anonimă: Da.

A.A.: Și a fost întalnirea de la Snagov, zice ca a durat intreaga zi. Dimnieata a fost mai ok, iar spre seara a fost chiar o confruntare fizica, dl Măgureanu spunand ca a fost nevoit sa-i desparta.

Anonimă: Da, pentru ca acest D Dobrescu incerca sa puna monopol pe societate sa-l indeparteze pe Florian de la conducere, scrie foarte clar si-n scrisoare, „trebuie sa te retragi, Florian, ca esti depasit!”.

A.A: Dar cum e posibil sa ceara un actionar minoritar, pentru ca Dobrescu dupa 3 luni, ne-a trimis un drept la replica in care domnia sa „n-a avut nici o legatura, a fost un actionar minoritar. Nu se implica, nu lua decizii” intr-adevar in scrisoare nu se pupa cu ce spune in dreptul la replica, voia sa-si puna „director juridic, economic”.

Anonimă: Nu poate sa spuna ca nu se implica atata timp cat el avea un director adjunct in locul dlui Adimi Bogdan.

A.A.: Cine era director adjunct?

Anonimă: Dan Tudor.

A.A.: Eera impus de DDobrescu?

Anonimă: Prin actul constitutiv functiile erau impartite, era omul lui D Dobrescu – reprezentant Europrest in societate, era director general adjunct, si vicepresedinte, nu poti sa spui ca nu te implici in societate cand tu ai un om acolo care-l coordonezi, ii dai indicatii, avea o tema precisa dupa ce Florian era plecat. Si Necula, directorul general al Romprest, fusese arestat, el avea teme clare si precise.

A.A.: În scrisoarea pe care Walter a primit-o de la D Dobrescu, printre punctele pe care le cere D Dobrescu spune sa se termine cu soferii de „tipul Bogdan” la cine se refera?

Anonimă: La Bogdan Adimi care…

A.A.: A fost soferul dlui Wlater?

Anonimă: Daa… o sa va arat mesajele dintre Florian si acest Bogdan Adimi care era nedezlipit.

A.A.: Deci a fost omul sau de incredere.

Anonimă: Era de Dan Tocaci – omul de incredere al lui Florian, seful lui era peste acest Adimi care acum se vede Dumnezeu pe pamant. A devenit omul de incredere, efectiv nu putem sa scapam de el, la orice pas era si el, era lipit de Florian, zile de nastere, botez, revelion….

A.A:: Și Walter nu si-a dat seama ca urmarea ceva ? Ca asa pare din comportamentul dansului.

Anonimă: La acel moment era foarte bun executant si era disponibil oricand si la orice ora.

A.A.: Deci avea niste calitati, acestea de executant, numai ca si-a schimbat stapanul.

Anonimă: Exact. Sau le avea de dinanite si s-a prefacut foarte bine.

A.A.: A banuit Walter ulterior ca a existat o relatie intre Adimi si …

Anoonimă: Se stia, da… Adimi a lucrat la Cancan.

A.A.: Da? Asta e o dezvaluire, cum? Adica se stia ca Adimi, a lucrat cu Budeanu la Cancan?

Anonimă: CV-ul lui… este paparazzi la Cancan impreuna cu soferul actual al lui Adimi, Catalin Sănduloiu, care ne urmareste si pe noi, ne-a urmarit si acum si ne urmareste si acum.

A.A.: Adica urmareste familia dlui Walter?

Anonimă: Ne urmareste, da, pe fiecare dintre noi, pentru santaj, intimidare.

A.A.: Deci iata cum se leaga lucrurile dl Adimi pentru postul de sofer lui Walter a fost paparazzi de la echipa Cancan unde noi am povestit aici (Anonimă: Exact) cu Cristian Rizea si au fost perchezitii la CancanTV pe acest santaj. Si au ridicat probe si zeci de inregistrari.

Anonimă: Si l-au santajat chiar si pe Florin. Cu niste imagini pe care i le-au facut fiicei. Orlando Valachi s-a dus cu acele imagini, chiar vorbim de vremurile bune in 2014. (A.A:: Cand?) În 2014, dupa ce intrase in parteneriat. Valachi s-a prezentat cu acele imagini la Florian si daca nu ma insel undeva la 5.000 de euro, ca sa nu apara.

A.A: Oare a fost pus la cale de acesti baieti de mult sa intre in anturaj sa-l santajeze? Sa poata sa preia firma?

Anonimă: Acum privind, da! (A.A.: Punand totul cap la cap) Daa…, punand la cap totul asa pare si tot ce s-a intamplat adica la momentul cand D.Dobrescu a iesit, dar apare o firma…, niste francezi apar in locul dumnealui, cer aceleasi lucruri ca D.Dobrescu, apare acest Dracea Andrei cu Adimi la pachet, chiar Adimi l-a adus pe acest Dracea.

A.A.: Cum a aparut acest Dracea? Ca dl Dracea a facut afaceri in zona medicala, ce treburi avea cu paparazzi…

Anonimă: Eeeeh nuuu…, si cu zona medicala, dar daca cautati, dacă nu au scos, au inceput sa mai dispara diverse. Multe urme, daca va uitati…, s-ar putea sa-l si am daca nu-l mai gasim pe net, cum a intrat dl Dracea in firma Vavian la fel, aceeasi practica, indigo, minoritar intr-un an de zile cumpara toate actiunile si devine majoritar cu acelasi avocat, Iancu Toader, printr-o firma de consultanta, de apartament, tot, este indigo, ceea ce au incercat si cu Romprest.

A.A.: E adevarat ca DDobrescu a vandut actiunile, ele au ajuns la Dracea, deci exista. (Anonimă: Da) … o legatura, noi am prezentat la Culisele Statului Paralel (Anonimă: Da)… documente, cum au fost trecute prin offshore, au revenit la o firma din România si au ajuns la o firma si la Dracea…

Anonimă: Da… Ceea ce detine Dracea se numeste Europrest – 30% din actiunile Romprest, acea societate a detinut-o D Dobrescu, o vinde in 2015 dupa problemele cu descinderea DIICOT, arestarea lui Marian Necula.

A.A.: Deci puneti in legatura cu aceste evenimente care s-au petrecut la Romprest?

Anonimă: Da, da, da, si vorbea cu Florian de chestia asta, ca el vrea sa vanda, el are alte probleme, de fapt teama lui D Dobrescu e ca avea alte dosare pe ceea ce facuse el deja. Vorbim de retrocedarile…(A.A.: Daa am vorbit de ele) daa… si despre (A.A.: Sectoarele 2, 6) si despre acel apartament Crin Antonescu de care a declarat…

A.A.: Și dosarul cu Codruț Marta care si el ajunge din urma.

Anonimă: Îi era teama, cel putin asa ii arata lui Florian.

A.A.: Deci i-a spus explicit ca se teme, nu vrea sa mai fie in fata ca-l ajung in fata aceste dosare.

Anonimă: Dada… De aici si plecatul in Cuba.

A.A.: Ajungem la Cuba imediat, dar hai sa vorbim de momentul Snagov, ati povestit de faptul ca ati confirmat ca Budeanu si Dobrescu au vorbit de o posibila arestare a lui Necula, la 6 luni nu mai mult, Necula e arestat.

Anonimă: Nu e arestat, dupa perchezitiile DIICOT dosarul e trimis in judecare imediata, (A.A.: În 2015), luna mai, intr-o luna de zile, Necula este arestat.

A.A.: S-a finalizat acest dosar?

Anonimă: Abia acum, a primit o condamnare … toti au primit o condamnare de 7 ani jumatate, nu e definitiva, curios este ca la acel moment, Florian era plecat din tara, surprinzator, cine credeti ca l-a anuntat ca urmeaza sa fie arestat? (A.A.: cine l a anuntat?) Radu Budeanu vine intr-o seara la Florian si îi spune „fugi, ca intr-o saptamana te aresteaza, pleaca din tara!”.

A.A.: Deci, dl Budeanu, in Romania, i-a spus pleaca din tara?

Anonimă: Da, dada, fugi, pleaca ca o sa te aresteze si este nasol…. (A.A.: Dar de unde stia Budeanu?) Asta ne intrebam si noi… Sa ne spuna Budeanu de unde stia aceasta informatie? Dosarul nici macar… sa ne intelegem, DIICOT noua ne facusera descinderea in Romprest.

A.A.: La momentul cand Budeanu i-a spus ca urmeaza sa-l aresteze?

Anonimă: Nuuu, ci cand a fost acel control ANAF, incheiasera acel proces verbal prin care erau acuzati de evaziune, spalare de bani si toate aberatiile de acolo… Si inainte ca DIICOT…

A.A.: Între momentul in care Budeanu l-a anuntat pe Walter ca urmeaza sa fie arestat, si momentul descinderii – cat timp a trecut?

Anonimă: În jur de 2 saptamani…

A.A.: Deci Budeanu stia dinainte ce se va intampla, este clar.

Anonimă: De aici si puzzle-ul care ne spune ca ei sunt in spate…

A.A.: Voiam sa va intreb daca aveti probe, dar inteleg din ce mi spuneti, ca dvs ati trait aceste probe. Este marturia dvs!

Anonimă: Daaa.. le-am trait, le traim si astazi aceste amenintari, presiune, sa vindem aceste actiuni, vindem…, ar fi mult spus, pentru ca el practic. Le vor de pomana….

A.A.: Ajungem si la acest lucru, intr-o discutie povesteste tot Marian Magureanu de la Monte Carlo unde a fost si D Dobrescu si Budeanu. DDobrescu i-a spus lui Walter sa vanda tot si sa se retraga cu el in Cuba. Dl Walter inteleg ca voia in Portugalia, unde inteleg ca a si mers cu Adimi sa-si caute niste proprietati… E adevarat?

Anonimă: Da, e adevarat. Doar ca acea discutie la Monte Carlo este intre acele…, intre spusele lui Budeanu ca va fi arestat si descinderea DIICOT. Iar intre aceste date s-au intalnit la Monte Carlo.

A.A.: Deci Walter cand a inteles de la Budeanu ca urmeaza sa fie arestat, unde a plecat?

Anonimă: A plecat in Monte Carlo … Curios e si cu cine a plecat (A.A.: Cu cine?) Adimi Bogdan. Si Dan Tocaci, oamenii lui de incredere. (A.A.: Cu altceva decât avionul?) Au plecat cu masina

A.A.: Se temea ca va fi oprit la aeroport?

Anonimă: Daaa. Ii era teama si pentru viata lui, in mare parte plecarea…

A.A.: Noi am prezentat niste inregistrari de acasa de la dl Lefter unde exista aceasta….

Anonimă: Și acea discutie de la Snagov era sub forma de amenintare si acea scrisoare se vede clar amenintarea lui Dobrescu vizavi de Florian si stim ca DDobrescu practica amenintarea presiunea urmaritul.

A.A.: Avem informatii, nu avem suficiente dovezi, asta trebuie sa cerceteze autoritatile statului, marturia dvs care ati trait aceste lucruri este importanta.

Anonimă: Speeeraaam!! Sa cerceteze autoritatile statuli, noi…

A.A.: Daca autoritatile se vor autosesiza. Veti depune marturie?

Anonimă: Daaa, noi am facut de-a lungul anului destule plangeri la care autoritatile statului ar trebui sa….

A.A.: Ati spus asta sub o forma sau alta?

Anonimă: Da.

A.A.: Și nimeni nu s-a sesizat?

Anonimă: A incercat la un mom dat cineva, s-a autosesizat ca se intampla ceva pe sub Romprest si a patit-o si dumneaei.

A.A.: E vorba de dna procuror Mihaela Iorga Moraru?

Anonimă: Da

A.A.: La dansa va referiti?

Anonimă: Da, exact.

A.A:: Victima dlui Adimi, nu?

Anonimă: Exact. Ca si dl Murgeanu, ca si Florian, Adimi e denuntator de meserie, se pare ca a invatat foarte multe de la DDobrescu.

A.A.: Denuntul lui Adimi noi l-am prezentat in emisiune – eu am vorbit cu Murgeanu ca si el a fost denuntat tot de Adimi.

Anonimă: Exista mult mai multe persoane. Și un administrator judiciar, o doamna…. acea doamna fondator. Dar el a fost cu cablurile pe el.

A.A.: Inclusiv la proces. Dna Iorga Moraru a mers cablat.

Anonimă: Cablat a fost si atunci…

A.A.: Știti care e intrebarea? Intrebarea jurnalistilor e evidenta: cum se poate ca cineva fara protectie sa patrunda in interiorul DNA-ului cablat?

Anonimă: Adimi asta face oricand si la orice ora, aveti dovada inregistrarii cu dna primar, actuala, de la sectorul 1,

A.A.: Dl Adimi a inregistrat-o pe Clotilde Armand ca s-o santajeze sau de ce?

Anonimă: Pentru santaj, pentru denigrare.

A.A.: Aveti cunostinte de ce se intampla acum, apropo de acest scandal? Noi am prezentat mafia gunoaielor.

Anonimă: Hmm…, e complex ce se intampla, pe de o parte ce fac ei – actiunile lor sunt vizavi de noi, familia lui Florian. Intimidare pentru a renunta la aceste actiuni pentru a iesi complet si a ne reduce la tacere, dar si entru primarie sa faca ce vor ei, vorbim de plata, vorbim de costuri, sa nu comenteze.

A.A.: Sa se execute asa cum s-a executat pana acum pentru ca e un contract vechi din 2008, semnat de 25 de ani, pe care nimeni nu reuseste sa-l puna la punct ca sa spun asa, e vorba de bani publici, nu plateste cineva… sunt banii cetatenilor, iar gunoiul zace pe strada.

Anonimă: Aceasta este o practica de-a lor de intimidare, ca… Noi ne-am documentat si am vazut ca au facut si in alte orase din tara. Da, tot acest Adimi a facut si circul, si scandalul si de la Bacau.

A.A.: Bacau, Valcea, am vazut, multe alte zone.

Anonimă: La el asta e forma de santaj si de a manageria situatii, prin santaj, presiune si teroare.

A.A.: A invatat acest lucru din perioada cand era la Cancan, nu?

Anonimă: Da, este indigo Dragos Dobrescu.