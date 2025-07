Cristian Rizea a făcut, marți seara, dezvăluiri uluitoare despre arestarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Pahotniuc a fost arestat marți dimineață pe aeroportul din Atena.

„Plahoniuc sta de aproape un an de zile la Abu Dhabi. Nu mai statea demult in Cipriu turces. Intre timp, Maia Sandu si Dorin Recean – prin interpusi – ajunsesera la o intelege cu Vlad Plahoniuc. In Moldova nici nu se mai vorbea de el aboslut. Nu are niciun dosar, nu a fost trimis in judecata, nu are nimic”, a declarat Cristian Rizea.

Intrebat de ce a fost retinut oligarhul rus, acesta a rapuns: „Intre timp, cu toate ca Plahoniuc se intelesese – facuse un getlemen agreement c, le cedase chiar jumatate din averea lui, constand in proprietati in strainatate (voi veni cu toate dovezile in platou la Realitatea – Maia Sandu si Dorin Recean au decis ca din cauza problemelor interne – vin alegerile – pe 28 septembrie sunt alegeri parlamentare. In disperare, pentru ca au vazut ca, de fapt, poporul nu-i mai vrea – Maia Sandu a iesit la mustata la al doilea mandat de presedinte, la limita, cu voturi furate, pe care le-a fraudat nelasand cetatenii din Transnistria sa voteze – au stabilit (Sandu si Recean – n.r.) sa aplice strategia pe care Basescu a aplicat-o cu Geoana in 2009. Adicea aceea cu Nicolae Popa cu Sorin Ovidiu Vantu. In acest moment, in septembrie, Plahoniuc va fi adus in catuse cu avionul pe aeroportul din Chisinau si toata lumea va fi multumita. Asta este reteta. El e tinut acum acolo si adus in momentul in care trebuie. Nici prea tarziu, nici prea devreme”, a explicat acesta.

Plahotniuc a condus Partidul Democrat, care s-a aflat la guvernare în Republica Moldova în perioada 2016-2019, dar a participat și la guvernarea din 2009. Oligarhul figurează în numeroase proceduri penale în Republica Moldova în legătură cu infracţiuni legate de deturnarea de fonduri de stat şi transferul ilegal al acestora în afara Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc – cândva foarte influent în politica şi afacerile din Republica Moldova – a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democraţii au pierdut puterea, și a fost dat în urmărire.

Pe masa procurorilor moldoveni sunt mai multe dosare în care fostul politician este acuzat de escrocherie şi spălare de bani, de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, îmbogăţire ilicită, exces de putere, corupere activă şi fals în acte publice.

El a fost acuzat în Republica Moldova în dosarul „frauda bancară”, adică scoaterea din băncile moldovenești a unui miliard de dolari în 2014, dar este si cercetat pentru presupusa mituire a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon cu o geantă cu bani în schimbul unor favoruri politice. Dodon este cercetat în prezent în cadrul unui dosar deschis pe acest fapt și respinge acuzațiile care i se aduc.

Vladimir Plahotniuc este în prezent pe lista persoanelor sancţionate de UE, Marea Britanie, SUA şi Canada. Până de curând se vehicula că se află în Turcia sau Emiratele Arabe Unite.