Ilie Bolojan l-a ales drept consilier pe Cristian Diaconescu. Acesta a candidat pentru funcția supremă în stat la recentele alegeri prezidențiale și a fost considerat de către unii analiști drept un candidat iepure ca să ia voturi de la Geoană și s-a speculat că se va retrage în favoarea lui Nicolae Ciucă, dar nu s-a întâmplat.

Care a fost jocul cu Cristian Diaconescu și cu ce îl răsplătește acum Ilie Boljan. De ce un candidat de o asemenea anvergură se muțumește cu o asemenea poziție?

„Cristian Diaconescu este un foarte bun om pe politică externă dar din punct de vedere uman, al caracterului, are un caracter foarte urat. Se da tot timpul dupa cine e la putere si probabil ca a acceptat aceasta functie pentru ca iesise din viziunea altora de a-l aseza pe undeva.

De asemenea, Bolojan vad ca se foloseste de cei care au fost in atentie publica si care ar putea sa aduca un plus valoare institutiei prezidentiale si i-a adunat si pe cei de la Repatriot, si pe oamenii de afaceri, cei care au fost impotriva lui Calin Georgescu.

Se aduna, fac strategii, au in minte sa arunce pe piata tot felul de minciuni care sa se rostogoleasca pe piata. Va fi nevoie de timp in permanenta sa contracarezi niste minciuni, minciuni de care din pacate nimeni nu raspunde. CNA nu ii sanctioneaza, ideea lor este sa arunce cat mai multe minciuni pe piata in asa fel incat sa tina spatiul ocupat” a spus Dan Ionescu, realizatorul emisiunii Legea Junglei la Realitatea Plus.

Legătura lui Bolojan cu „frăția” care manevrează România