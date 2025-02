Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, și-a explicat retragerea din viața politică și revenirea pe scena publică, într-un mesaj video adresat românilor.

„Aveam 55 de ani când m-am retras din politică. Fiica mea avea 14. Am plecat pentru că aveam lucruri mai importante de făcut decât politica. Să stau aproape de familie”, a declarat Antonescu, respingând zvonurile și speculațiile despre dispariția sa din spațiul public.

Fostul lider liberal afirmă că a decis să revină pentru că România are nevoie de un politician care să aducă echilibru într-o societate dominată de neîncredere.

„M-am întors pentru că sunt capabil să scot țara asta din hipnoză. În ultimii 10 ani, nu am aruncat cu noroi și nu am contribuit la furia pe care o simți astăzi față de politicieni. Am stat alături de familie, dar e timpul să stau alături de țară”, a mai spus Antonescu.

El a criticat dezinformarea și teoriile conspirației care domină discursul public, subliniind că „politica nu se face cu basme, mai ales într-un context internațional marcat de războaie și crize economice”.

Sursa: Newsinn