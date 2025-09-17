O tânără și iubitul ei au fost condamnați la închisoare după ce băiețelul de patru luni al femeii a murit în condiții cumplite, pentru că adulții au refuzat să îl transporte într-un scaun special pentru mașină.

Curtea de Apel Iași a decis ca mama, în vârstă de 20 de ani la momentul tragediei, să execute 4 ani de închisoare, iar iubitul ei, de 26 de ani, 5 ani. Judecătorii au stabilit că micuțul s-a lovit de mai multe ori la cap și, în final, a murit din cauza leziunilor.

„Inițial au declarat că nu văd utilitatea acelui scăunel și că nu le place, că nu este estetic”, a spus avocatul din oficiu al femeii.

Ancheta a arătat că bebelușul era transportat frecvent pe bancheta din spate sau pe locul din față, lângă șofer, fără protecția obligatorie. „Cel mai probabil mod de producere a leziunilor e nepurtarea scaunului sau acelei scoici specifice bebelușilor, care este obligatorie”, a explicat președintele Curții de Apel Iași.

Documentele instanței mai arată că femeia practica prostituția, iar partenerul ei îi găsea clienți online. În lipsa mamei, bărbatul plimba copilul prin oraș, fără să-l așeze într-un scaun omologat.

În fața judecătorilor, cei doi nu au admis vreo vină. El a susținut că băiatul s-ar fi înecat cu lapte, iar ea a picat testul poligraf.

Mama și iubitul au fost condamnați pentru ucidere din culpă. În plus, bărbatul execută deja o pedeapsă pentru proxenetism.

