Fizicianul Silviu Gurlui, profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, a vorbit despre pericolul potenţial al centralei nucleare de la Zaporojie, Ucraina, pentru România.

„De la Zaporojie până la Iaşi sunt 600 de kilometri. În cel mai rău scenariu, am avea la dispoziţie minimum 12 ore pentru a lua măsuri. Asta într-un scenariu de film, presupunând că s-ar produce un accident acolo. Senzorii prezintă mereu valori normale, însă spun toate astea pentru a linişti populaţia. Dacă ar fi un accident acolo, am fi la curent imediat, nu va fi ca în 1986, când am aflat cu toţii din greşeală, pentru că nişte cercetători din Suedia, la 1.100 kilometri de Cernobîl, făceau pe 28 aprilie nişte măsurători de rutină. Adică abia după două zile. Peste România trecuse atunci valul de radioactivitate şi am fost anunţaţi abia pe 2 mai. Azi nu se mai poate întâmpla acest lucru. Vom afla imediat prin senzorii de la sol, senzori vizibili pe internet. Eu sunt optimist, nu am nicio panică, însă sunt vigilent”, a completat Silviu Gurlui, conform Adevărul.

Directorul Energoatom: Rusia vrea să transforme centrala Zaporojie în bază militară, să lanseze atacuri de acolo

Directorul general al companiei energetice Energoatom din Ucraina, Petro Kotin, a acuzat Rusia că intenţionează să transforme centrala nucleară Zaporijjia în propria sa bază militară, de unde să lanseze atacuri împotriva poziţiilor forţelor ucrainene.

Petro Kotin a declarat pentru BBC că 500 de soldaţi ruşi se află la centrala Zaporijjia, unde lucrează în continuare personal tehnic ucrainean. Directorul Energoatom a respins declaraţiile Rusiei, care a afirmat că armata ucraineană a bombardat în weekend perimetrul centralei nucleare, scrie Rador.

CNCAN, mesaj privind centrala nucleară de la Zaporojie: Nu indică depăşiri peste valorile normale

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

”Sistemul de monitorizare a radioactivităţii mediului de pe teritoriul Ucrainei funcţionează normal și nu indică depăşiri peste valorile normale.

Totodată, menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației”, se arată într-un comunicat de presă.

