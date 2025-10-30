Pentru pensionarii avizați, care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române, sumele și documentele de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective, anunță Casa Națională de Pensii (CNPP), iar în cazul plăților restante acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați.

CNPP mai amintește și că pensionarii care locuiesc în străinătate pot încasa pensia din România printr-un mandatar, pe baza unei procure speciale, care trebuie depusă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului.

Cât este pensia în România în 2025

Valoarea Punctului de Referință (VPR) a crescut de la 81 de lei la 91 de lei, de la 1 ianuarie 2025. În prezent, pensia medie în România este de peste 2.770 de lei, potrivit CNPP, în timp ce valoarea totală a drepturilor de pensie a ajuns la 12,99 miliarde lei, în luna septembrie 2025.

Totodată, conform ultimele date disponibile, în România există aproape 4,7 milioane de pensionari, dintre aceștia, aproape 900.000 primesc indemnizație socială pentru pensionari.

