Pe 21 august este sărbătorită Duminica migranților români. Cu acest prilej, Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a subliniat că „România face mult prea puțin pentru migranții români de peste hotare”. „Ba mai mult, nu face mai nimic”, a arătat acesta. Vorbind despre schimbările care vor avea loc în viitor, unele poate chiar mai devreme de momentul alegerilor din 2024, și despre situația tensionată de la graniță, generată de conflictul din țara vecină, Bobby Păunescu a subliniat că „Putin distruge infrastructura din Ucraina și cumpără (în continuare) România”. El a promis să facă mai multe dezvăluiri pe marginea acestui subiect într-o ediție viitoare a emisiunii Talk B1, de la postul B1TV.

„Se foloseste de ei numai la alegeri. A venit momentul in care dispora romana se va misca foarte rapid. Nu vor putea fi manipulati, stirile vor fi preluate. Atat la Roma, cat si mai la sud (vor iesi oamenii in strada – n.r.). Va fi foarte multa lume prezenta. E inadmisibil ce se intampla fata de migratia romana. Nu ca am facut eu filmul (Francesca – n.r.) La procesul pe care il aveam erau romani in fata tribunalului ca sa ma sustina. Atunci era premier dl Boc. Boc a pus pe lista intalnirii cu Berlusconi situatia acestui film si impactul pe care l-a avut, insa pana la intalnirea oficiala nu a mai fost nevoie, procesul era castigat. Se stia clar care e diferenta intre romani si romi. Nu ca as avea eu o problema cua sta, sa nu ma intelegeti… Verona nu era un oras liber de romani, asa cum il declarase primarul.

Nu exista nici o strategie (in privinta migrantilor romani – n.r.), asa aca cum nu e nicio strategie de tara, urmeaza a Doua Republica. E prea tarziu sa ne mai arate ceva autoritatile din Romania. Ele nu sunt capabile sa faca ceva pentru romani, daramite pentru strainantate (romanii din strainatate – n.r.).

Nu ii oprea nimic sa faca in astia 30 de ani. Unii au facut la nivel local, dar la nivel central nu au facut nimic. De 33 de ani traim in minciuna, nu e vina presedintelui sau a premierului, ci a sistemului. Lucrurile nu functioneaza. E clar ca se va intampla o schimbare dupa acesti 33 de ani. Pana la alegeri avem niste modificari de facut. Alegerile sunt o minciuna. Constitutia Romaniei e o minciuna. Suntem pe malul prapastiei”, a afirmat Bobby Paunescu, duminica seara, în emsiunea Talk B1, de la postul de televiziune B1TV.

Regizorul și, totodată, președinte ARMIS a atras atenția asupra faptului că, deși România este o țară bogată, populația nu își permite să meargă în vacanță. De asemenea, el a arătat că aproximativ 50% din populația țării nu își permite să mergă la dentist.

Putin distruge infrastructura din Ucraina și cumpără România

„De ce? Pentru că nu vor politicienii. Putin distruge infrastructura din Ucraina și cumpără România în continuare. Nu am venit aici (în Italia – n.r.) doar în vacanță. După cum puteți să vedeți sunt îmbrăcat în costum. La întâlnirile de aici – au venit oameni destul de importanți în deciziile care au loc în Europa și în lume. Repet, Putin distruge infrastructura din Ucraina și cumpără România.

Pentru anul viitor, dacă lucrurile vor fi așa cum le-am auzit eu aici, se vor schimbat total”, a arătat acesta.