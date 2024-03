Atac la Anca Alexandrescu după dezvăluirile din rețeaua Coldea. Cei care încearcă să o intimideze pe moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” au folosit o identitate falsa a unui cetățean ucrainean pentru a boicota seria de dezvăluiri făcută de Anca Alexandrescu despre Florian Coldea, șeful statului paralel.

Florian Coldea și acoliții săi au început o întreagă campanie de denigrare a jurnalistei și a trustului Realitatea PLUS. Patronii CryptoDATA au pus la cale un plan care are la bază mai multe infracțiuni, cum ar fi, furt de identitate, grup infracțional organizat, fals în declarații și uz de fals. Bogdan Mărunțiș, unul dintre fondatorii companiei de criptomonede a intrat în direct la Realitatea PLUS și s-a autodenunțat că a oferit informații false și a creat o întreagă conspirație. Anca Alexandrescu va depune o plângere la DIICOT pentru furt de identitate.

Bogdan Mărunțiș, finul lui Florian Coldea s-a autodenunțat în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel. Reprezentantul CryptoDATA a mărturisit, fără să vrea, că a încercat să livreze informații false Ancăi Alexandrescu, după ce a creat o identitate falsă a unui cetățean ucrainea.

„Mai verificați o dată link-ul. Eu sunt informatorul cu care vorbeați. Uitati aici, cu mine vorbiti. Vedeti: Anca Alexandrescu? Știrile pe care le-ați publicat sunt constituite din materiale false.

Noi, în urma acțiunile dv, am făcut acel site pentru a vă arăta că dvs nu verificați știrile”, a spus Bogdan Mărunțioș, patron CryptoData.

În același timp, Ovidiu Toma, cel cu care a stat la masă Florian Coldea la festivalul din Dubai spune că i-a întins o capcană Ancăi Alexandrescu prin livrfarea de informații false. Patronul CryptoDATA spune că dezvăluirile Realitatea PLUS despre ajutorul primit de cei doi de la Coldea, cel care a coordonat ofițerii de informații ai SRI, au fost livrate intenționat către moderatoarea care l-a confruntat în aeroportul din Dubai pe Coldea.

„Am făcut un experiment zilele trecute. Eu și cu colegii mei ne-am imaginat cateva astfel de ineptii, de documete falsificate, de documete complete stupide, care nu au nicio logica, nicio noima, nicio norma juridica. Am avut numere telefon, am fost sursele acestor jurnalisti minunati si pe care i-am infectat cu o grama de informatii tampite, fara baza legala. Ce au facut dragii jurnalistii? O vraiste de informatii incredibile, prezentate cu putere de adevar”, a spus Ovidiu Toma, acționar CryptoData.

După atacul fără precedent al locotenenților lui Florian Coldea, având la bază autodenunțul lui Bogdan Mărunțiș din emisiune, Anca Alexandrescu va depune o plângere penală la DIICOT pentru furt de identitate.

Moderatoarea „Culisele Statului Paralel” a publicat în integralitate discuția avută cu identitatea creată de oamenii generalului SRI Florian Coldea.