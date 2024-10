Un număr de 143.147 de persoane au fost integrate pe piaţa muncii, în primele nouă luni ale anului, jumătate dintre acestea având peste 45 de ani, a anunţat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), printr-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

Din totalul persoanelor ocupate până la 30 septembrie, 71.615 au peste 45 de ani, 24.243 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 11.629 au între 30 şi 35 de ani, 10.913 au între 25 şi 30 de ani, iar 24.747 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 28.031 sunt tineri NEET („Not in Education, Employment, or Training”).

Numărul femeilor încadrate este de 67.561, iar al bărbaţilor de 75.586, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 47,20%, respectiv de 52,80%.

În funcţie de rezidenţă, 76.264 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 66.883 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (47.825), gimnaziale (35.552), profesionale (33.065), 15.444 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele nouă luni ale anului 2024, 45.752 fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Bucureşti ocupă primul loc (16.232), urmat de Braşov (9.027) şi Buzău (5.459).

În perioada de referinţă, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 392.011 persoane. AGERPRES